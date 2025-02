Sächsische Impfkommission behält Eigenständigkeit

Die Sächsische Impfkommission (SIKO) kann auch weiterhin eigene Impfempfehlungen aussprechen, die von denen der STIKO abweichen können.

Die Sächsische Impfkommission ( SIKO ) behält auch in Zukunft die Möglichkeit, eigene Impfempfehlungen abzugeben, die von denen der Ständigen Impfkommission ( STIKO ) abweichen können. Das betonte die sächsische Gesundheit sministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag auf Anfrage. Sie reagiert damit auf einen Artikel in der „Freien Presse“, in dem das Gremium mit den Worten zitiert wird „keine eigenen Impfempfehlungen mehr abzugeben“.

Es sei sehr wichtig, dass in Sachsen das Instrument eigener Impfempfehlungen erhalten bleibe, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag auf Anfrage der Ärzte Zeitung mit. Dies sei eine „sächsische Besonderheit“. Der Freistaat ist das einzige Bundesland, das eine eigene Impfkommission hat. \Obwohl die SIKO ihre Vorschläge für die sächsischen Impfempfehlungen künftig nicht mehr als eigenes Papier veröffentlichen werde, betont der Sprecher, dass sich die Empfehlungen der SIKO und der STIKO „ohnehin immer mehr angeglichen“ hätten. In der Vergangenheit hatte die SIKO Impfungen in mehreren Fällen früher empfohlen als die STIKO. Der Sprecher weist außerdem darauf hin, dass das Gesundheitsministerium selbst für öffentliche Impfempfehlungen zuständig sei. Das ergebe sich aus dem Infektionsschutzgesetz. Das Ministerium werde sich dazu weiterhin durch die landeseigene Kommission beraten lassen. \Die SIKO wird laut Sprecher weiterhin für die Aus- und Fortbildung sowie die Beratung medizinischer Fachkreise zuständig sein und zudem Handreichungen zum Thema Impfen verfassen. Neue Aufgaben seien die Aufklärung und Antworten auf eine wachsende Impfskepsis zu geben. In Sachsen waren während der Corona-Pandemie die Impfquoten im bundesweiten Vergleich am niedrigsten. Im Freistaat gab es überdurchschnittlich viele COVID-Todesfälle





