Die sächsische Polizei bittet ihre Beamten um Rückgabe gebrauchter Schulterstücke, weil neue Aufschiebeschlaufen für Polizeiobermeister fehlen. Beförderungen könnten daran scheitern.

Die sächsische Polizei sieht sich mit einer ungewöhnlichen Materialknappheit konfrontiert, die Beförderung en beeinträchtigen könnte. Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa hat in einem Schreiben an alle Polizeidirektionen, das Landeskriminalamt, die Bereitschaftspolizei, die Polizehochschule und das Innenministerium auf extreme Lieferschwierigkeiten bei den Aufschiebeschlaufen für Polizeiobermeister (POM) mit drei blauen Sternen hingewiesen.

Da eine reguläre Lieferung erst Ende des Jahres erwartet wird, hat die Polizeiführung alle uniformierten Beamten aufgerufen, ihre nicht mehr benötigten Schulterstücke zurückzugeben. Diese gebrauchten Abzeichen sollen anschließend, insbesondere im Zusammenhang mit Beförderungen, wiederverwendet werden. Hintergrund soll ein strikter Sparkurs sein, der selbst bei kleinen Uniformteilen zu genaueren Prüfungen führe. Somit scheitern Beförderungen in Sachsen derzeit nicht an fehlenden Stellen oder Urkunden, sondern an ausgerechnet drei blauen Sternen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sachsen Polizei Uniform Beförderung Materialknappheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hauseinsturz in Görlitz: Polizei ermittelt zwei TatverdächtigeEs besteht laut den Ermittlern der Verdacht, dass die Männer eine Sprengstoff-Explosion ausgelöst haben. Drei Menschen kamen beim Zusammenbruch des Gebäudes ums Leben.

Read more »

'Menschenunwürdig': Hamburger Kessel 1986 - Polizei hält Hunderte Demonstranten stundenlang festBis zu 13 Stunden hält die Polizei am 8. Juni 1986 Hunderte Atomkraftgegner auf dem Heiligengeistfeld fest. Der Hamburger Kessel löst bundesweit große Empörung und einen politischen Streit in der Hansestadt aus.

Read more »

Sächsische SPD setzt auf Reformen bei Bildung und VerwaltungSachsens SPD will Schulen zukunftsfest machen und setzt dabei auf Reformen. In der Debatte um ein neues Grundsatzprogramm möchte sie die ostdeutsche Perspektive einbringen.

Read more »

Sächsische SPD setzt auf Reformen bei Bildung und VerwaltungDresden (sn) - Die sächsische SPD will sich auf einem außerordentlichen Parteitag am Samstag in Dresden vor allem mit Bildungspolitik und Reformen

Read more »