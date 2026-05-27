Sachverständigenrat senkt Konjunkturprognose: Iran-Krieg bremst deutsche Wirtschaft

Die Wirtschaftsweisen erwarten für 2026 nur ein BIP-Wachstum von 0,5 Prozent. Hohe Ölpreise infolge des Iran-Kriegs und strukturelle Probleme belasten die Konjunktur.

Die deutsche Wirtschaft kommt auch im Frühjahr 2026 nicht in Schwung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat sein Frühjahrsgutachten vorgelegt, das ein düsteres Bild zeichnet.

Demnach wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2026 preisbereinigt nur um 0,5 Prozent zulegen - das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als noch in der Herbstprognose angenommen. Für 2027 wird ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet. Hauptgrund für die schwache Entwicklung ist der anhaltende Iran-Krieg, der die Ölpreise in die Höhe treibt. Höhere Energiekosten belasten die privaten Haushalte und dämpfen den Konsum, da für Tanken und Heizen mehr Geld ausgegeben werden muss.

Auch die Inflation wird dadurch angeheizt: Für 2026 prognostizieren die Wirtschaftsweisen einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3 Prozent. Die Experten warnen vor Abwärtsrisiken, falls der Konflikt im Nahen Osten länger andauert als erwartet. Bereits im vergangenen Jahr sei die Wirtschaftsleistung nach zwei Rezessionsjahren kaum gewachsen, die Warenexporte seien das dritte Jahr in Folge gesunken und die privaten Investitionen rückläufig.

Die Wirtschaftsweise Prof. Veronika Grimm von der Technischen Universität Nürnberg betonte, dass die Eskalation im Nahen Osten die positiven Effekte der schuldenfinanzierten Sondervermögen für Rüstung und Infrastruktur überlagere. Sollten die Beeinträchtigungen länger anhalten, könne es noch schlimmer kommen. Grimm kritisierte die Politik scharf für das Ausbleiben von Reformen. Die seit sieben Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft habe strukturelle Ursachen, die nicht adressiert würden.

Der Anstieg der Energiekosten sei durch die Abschaltung der verbleibenden Kernkraftwerke mitten in der Energiekrise noch befördert worden. Als größte Wachstumsbremse sieht Grimm jedoch die Regulierung - nicht nur die Bürokratie, sondern die Regeln selbst. Viele innovative Technologien seien bereits streng reguliert, bevor Unternehmen Wachstumspotenziale heben könnten. Sie verwies auf Künstliche Intelligenz, Datenschutzbestimmungen, die Geschäftsmodelle behindern, sowie restriktive Gentechnik-Regeln.

In den USA und China werde deutlich später eingegriffen. Auch der strenge Kündigungsschutz sei ein Hemmnis für riskante Investitionen im Hochtechnologiebereich. In Deutschland brauche man über 30 Monate, um gescheiterte Projekte zu stoppen, in Dänemark oder der Schweiz weniger als drei Monate. Die hohen Kosten des Scheiterns schreckten Wagniskapitalgeber ab.

Ohne grundlegende Reformen werde die deutsche Wirtschaft weiterhin hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben





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