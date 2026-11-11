Sachverständigenrat warnt vor Schuldenfalle und fordert Sparmaßnahmen

Der Sachverständigenrat mahnt historisch hohen Konsolidierungsbedarf an. Bis 2040 droht die Staatsverschuldung auf fast 100 Prozent des BIP zu steigen, wenn keine verbindlichen Maßnahmen ergriffen werden.

Die deutschen Staatsfinanzen stehen unter massivem Druck, wie das aktuelle Jahresgutachten des Sachverständigenrat es zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung deutlich macht. Die fünf Wirtschaftsweisen übergaben am Mittwochmittag ihrem Bundeskanzler einen umfangreichen Bericht mit einer Länge von 439 Seiten. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht die dringende Notwendigkeit, den Haushalt nachhaltig zu sanieren, da sich die Bundesregierung derzeit stark verbiegen muss, um für das Jahr 2027 einen ausgeglichenen Etat aufzustellen.

Historischer Konsolidierungsbedarf in Deutschland

Der Befund ist eindeutig und mehrfach wiederholt: Der Bericht nennt sechsmal einen Konsolidierungsbedarf in historischem Ausmaß. Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates, betonte am Mittwoch, dass eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs im Bundeshaushalt unausweichlich sei. Die Experten fordern von der Bundesregierung, noch in diesem Jahr verbindliche Maßnahmen zur Haushaltsbereinigung zu ergreifen. Andernfalls sehe die Prognose düster aus, da die Staatsverschuldung bis zum Jahr 2040 auf rund 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ansteigen könnte.

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Wirtschaftswachstum trotz Energiepreisschocks

Trotz dieser alarmierenden Schuldenprognose erwartet der Rat eine kräftige Erholung der deutschen Wirtschaft. Nach Einschätzung der Ökonomen soll das Wachstum zum ersten Mal seit Jahren wieder deutlich anziehen. Für das laufende Jahr wird ein Anstieg um 1,3 Prozent prognostiziert, während für das kommende Jahr ein Wert von voraussichtlich 1,0 Prozent erwartet wird. Diese Schätzungen wurden im Vergleich zum Frühjahr deutlich nach oben korrigiert.

Einer der Hauptgründe für diese positive Wendung liegt in der schneller als erwarteten Erholung vom Energiepreisschock, der durch den amerikanisch-israelischen Irankrieg ausgelöst wurde. Zudem hat sich die Exportlage verbessert, und die Auftragslage in der kriselnden Industrie ist seit gut einem Jahr wieder besser. Ein weiterer wesentlicher Treiber ist der Anstieg staatlicher Aufträge in den Bereichen Infrastruktur und Verteidigung.

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Schuldenfinanzierung von Verteidigungsausgaben

Diese zusätzlichen staatlichen Aufträge werden primär über neue Schulden finanziert. Zum einen greift die Regierung auf das Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Zum anderen nutzen sie die sogenannte Bereichsausnahme, durch welche alle verteidigungsrelevanten Ausgaben oberhalb eines Prozent der Wirtschaftsleistung von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Das bedeutet faktisch, dass die Bundesregierung sich für diesen Sektor in unbegrenzter Höhe verschulden kann.

Aktuell liegt die Schuldenstandsquote bei 63,5 Prozent. Schätzt man die Nutzung der Bereichsausnahme unverändert fort, würde diese Quote bis 2040 auf 98 Prozent steigen. Um diesen Trend zu bremsen, spricht sich der Sachverständigenrat für eine schrittweise Rückführung der Kreditfinanzierung der Verteidigungsausgaben ab dem Jahr 2031 aus. Gleichzeitig sollte der im Grundgesetz festgelegte Schwellenwert, bis zu dem Ausgaben ohne Schulden gestemmt werden müssen, erhöht werden.

Spürbare Finanzierungslücken und Sparforderungen

Die Wirtschaftsweisen haben verschiedene Szenarien durchgerechnet, um die Auswirkungen solcher Anpassungen zu modellieren. Würde der Schwellenwert ab 2031 jährlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben, ließe sich der Anstieg der Schuldenquote auf maximal 76,6 Prozent dämpfen. Bei einer langsameren Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte pro Jahr würde die Quote 2037 ihren Höchststand von 87 Prozent erreichen und danach sinken. Dieser Ansatz verteilt die Belastungen über einen längeren Zeitraum, erfordert aber dennoch harte Einsparungen an anderer Stelle.

Bereits jetzt zeigt sich die Dimension der Herausforderung: Selbst bei der langsameren Rückführungsvariante steigt die Finanzierungslücke bis 2035 auf 3,3 Prozent der Wirtschaftsleistung und bis 2040 sogar auf 4,6 Prozent. Dies entspricht mehreren hundert Milliarden Euro. Daher fordern die Experten gezielten Abbau von Subventionen, die Umsetzung aller Vorschläge der Alterssicherungskommission sowie die Rücknahme der Mütterrente III. Auch Steuerprivilegien wie das Ehegattensplitting sollen abgeschafft werden.

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Doch selbst wenn die Regierung all diese Maßnahmen umsetzt, bleibt laut Sachverständigenrat bis 2040 eine verbleibende Finanzierungslücke von 2,4 Prozent des BIP. Mittelfristig könnten daher auch Steuererhöhungen erforderlich werden, da ein höheres Wirtschaftswachstum allein nicht ausreicht, um diese Lücke zu schließen. Die Koalition steht nun vor der Aufgabe, einen verbindlichen Pfad zur Haushaltskonsolidierung noch in dieser Legislaturperiode festzulegen, wobei die Expertenkommission bisher aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen noch keine abschließenden Empfehlungen abgegeben hat.