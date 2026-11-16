Sadio Mané verlässt Al-Nassr - Ronaldo-Club im Strukturwandel

Sadio Mané verlässt Al-Nassr nach drei Jahren. Der Klub steht unter Druck, Schulden abzubauen und plant den Verkauf durch den PIF.

Der senegalesische Starstürmer Sadio Mané befindet sich offenbar am Ende seiner Zeit beim saudischen Verein Al-Nassr. Nach Berichten saudischer Medien soll der 34-Jährige den Klub bald verlassen, da Al-Nassr plant, den Vertrag des Ex-Bayern-Spielers nicht zu verlängern. Derzeit läuft die Vereinbarung des Offensivspielers noch bis zum Jahr 2027. Dieser Schritt könnte bedeuten, dass Mané bereits im Winter mit anderen Klubs verhandeln und einen Vorvertrag für einen ablösefreien Wechsel im Sommer unterschreiben kann. Sportlich kommt diese Entwicklung für die Vereine und Fans überraschend, da der Senegalese seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Riad im Sommer 2023 eine feste Größe in der Offensive war.

Statistische Bilanz und Meistertitel in der Vergangenheit

Die Leistungen von Sadio Mané bei Al-Nassr waren durchweg beeindruckend und haben den Verein signifikant gestärkt. In insgesamt 144 Pflichtspielen für den Klub aus Saudi-Arabien schoss Mané 54 Tore und bereitete weitere 43 Treffer vor. Diese statistischen Werte unterstreichen seine hohe Effizienz und Bedeutung für das Team. Besonders in der vergangenen Saison krönte Mané seine Zeit bei Al-Nassr mit dem Gewinn der Meisterschaft. Damit beendete er die siebenjährige Durststrecke des Klubs ohne Titelgewinn. Dieser Erfolg war ein wesentlicher Faktor für die sportliche Aufwertung des Vereins auf nationaler Ebene.

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Offene Zukunft von Cristiano Ronaldo und Schuldenlast

Neben Sadio Mané könnte nicht der einzige Star sein, der den Klub verlässt. Auch die Zukunft von Cristiano Ronaldo bleibt nach dem Sommer hinaus offen. Der 41-jährige Portugiese hat ebenfalls einen auslaufenden Vertrag bei Al-Nassr. Medienberichten zufolge könnte der Portugiese seine Karriere beenden, sobald er die magische Marke von 1000 Toren erreicht. Aktuell steht er bei 985 Toren in seinerprofessionellen Karriere. Diese Unsicherheit bezüglich der beiden größten Sterne des Teams fällt in eine Phase schwerer finanzieller Schwierigkeiten für den Verein.

Al-Nassr hat sich mit seinen enormen Ausgaben der vergangenen Jahre einen gewaltigen Schuldenberg aufgehalst. Das Management des Klubs steht unter starkem Druck, die finanzielle Lage zu sanieren. Der saudische Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) übernahm Al-Nassr im Jahr 2023, um den Verein zu modernisieren und international aufzustellen. Inzwischen sollen sich die Schulden auf satte 800 Mio. Riyal belaufen, was umgerechnet rund 190 Mio. Euro entspricht. Diese enorme finanzielle Last bedroht die langfristige Stabilität des Klubs und zwingt zur Umstrukturierung.

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Transfersperre und neue strategische Ausrichtung

Um die Kosten drastisch zu drücken, hat der Klub bereits eine eigene Transfersperre verhängt. Das bedeutet, dass Trainer Ange Postecoglou vorerst nicht auf neue Stars hoffen darf, um die Mannschaft zu verstärken. Die Maßnahmen sind notwendig, um die hohen Ausgaben der vergangenen Jahre zu begrenzen. Dem Management wurde die Handlungsfähigkeit entzogen, da oberste Prämisse jetzt neue Einnahmen sind. Die Vereinsführung muss sich auf Strategien konzentrieren, die sofortige finanzielle Verbesserungen bringen.

Genau in diesem Kontext könnte Manés Abschied ins Spiel kommen. Ein freier Wechsel ohne Ablösesumme spart dem Verein nicht nur Gehaltskosten, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten. Der Verkauf des Klubs durch den PIF wird ebenfalls diskutiert, um die Schuldenlast zu begleichen. Die Zukunft von Al-Nassr hängt nun davon ab, wie schnell es gelingt, die finanzielle Balanace wiederherzustellen. Während die Ära zweier Fußballlegenden endet, startet ein neues Kapitel unter strengeren finanziellen Richtlinien für den saudischen Topklub.