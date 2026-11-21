Die neue Risiko-Karte von Safeture und Riskline für 2027 stuft Deutschland als weniger sicher ein. Ein Überblick über die gefährdetsten und sichersten Reiseziele der Welt.

Die Sicherheitslage für Urlauber und Geschäftsreisende verändert sich drastisch. Die 2027 aktualisierte Risk Map der Anbieter Safeture und Riskline offenbart signifikante Verschiebungen bei der Bewertung weltweiter Reiseziele. Während einige Nationen an Stabilität gewinnen, verschlechtert sich das Image etablierter Sicherheitsparadiese deutlich. Reisende sollten bei der Auswahl ihrer Ziele 2027 genaue Recherchen anstellen, um potenzielle Gefahrenquellen zu vermeiden.

Sicherheitsbewertung und Risikoklassen im Detail

Die Karte klassifiziert Länder und Städte in fünf spezifische Risikostufen. Diese Spanne reicht von der niedrigsten Kategorie "vernachlässigbar" über "gering" und "mittel" bis hin zu den höchsten Stufen "hoch" und "kritisch". Die Bewertungsbasis ist umfangreich und komplex. Sie berücksichtigt Faktoren wie politische Stabilität, lokale Kriminalitätsraten, epidemiologische Gefahren, ökologische Risiken und die Kapazität des lokalen Gesundheitssystems. Die Einordnung erfolgt durch eine algorithmische Auswertung zahlreicher externer Datenquellen, die von Riskline aggregiert werden.

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Bisher galt Deutschland als Inbegriff sicherer Reisepolitik. Die neue Einschätzung für 2027 korrigiert dieses Bild jedoch. Das Land fällt aus der Kategorie "vernachlässigbar" zurück und wird nun nur noch als "gering" riskant eingestuft. Diese Abwertung bedeutet nicht, dass Deutschland zum Hochrisikogebiet wird, aber der exzellente Sicherheitsstandard hat nachgelassen. Andere nordische und mediterrane Länder teilen dieses Schicksal. Auch Finnland, Zypern und Grönland haben ihre Einstufung verschlechtert und belegen nun die Kategorie "gering". Diese Veränderungen spiegeln langsame Trends in Kriminalität oder gesellschaftlichem Frieden wider.

Positive Entwicklungen bei anderen Nationen

Nicht alle Regionen verlieren an Attraktivität für Reisende. Einige Länder haben deutliche Fortschritte bei der Bekämpfung von Unsicherheitsfaktoren erzielt. Die Risk Map verzeichnet signifikante Verbesserungen für Bangladesch, Kamerun, Mosambik und Nepal. Diese Nationen stiegen von der Stufe "hoch" in die Kategorie "mittel" auf. Dies deutet auf Stabilisierungsmaßnahmen oder verbesserte Krisenmanagement-Strukturen hin. Andere Destinationsgewinner sind El Salvador und die Malediven. Sie wechselten von "mittel" direkt in die Kategorie "gering". Solche Upgrades sind für den Tourismus von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie das Vertrauen in die Sicherheit vor Ort stärken.

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Trotz dieser positiven Signale bleiben weltweit zahlreiche Regionen als hochgefährlich klassifiziert. Die Liste der unsicheren Länder enthält Namen von Orten mit anhaltenden Konflikten oder staatlicher Fragilität. Dazu gehören Kolumbien, Haiti, Iran, Myanmar, Niger, Somalia, Südsudan, Sudan, das Westjordanland, der Gazastreifen und der Jemen. Reisende sollten diese Gebiete kategorisch meiden, da die Bedrohungslage dort als kritisch oder hoch eingestuft wird. Die Risiken umfassen hier bewaffnete Konflikte, Entführungen und ein komplettes Versagen ziviler Infrastrukturen.

Sicherheit auf städtischer Ebene und Methodik

Auf der Ebene der Städte zeigt das Bild ein ähnliches Mosaik. Die zehn sichersten Städte der Welt umfassen Oslo, Ottawa, Wien, Wellington, Zagreb und Zürich. Auch hier ist Deutschland mit keiner Stadt in der Spitze vertreten. Dies unterstreicht die landesweite Verschiebung im Sicherheitsempfinden. Auf der anderen Liste stehen die gefährlichsten urbanen Zentren. Zu den zehn unsichersten Städten gehören Bamako, Goma, Kabul, Port-au-Prince, Port Moresby, Quetta und Teheran. Diese Metropolen sind von extremer Gewalt, politischer Instabilität oder Naturgefahren geprägt.

Die genaue Methodik der Risikoerhebung wird von den Anbietern nicht vollständig offengelegt. Riskline nutzt jedoch nach früheren Angaben Informationen aus zahlreichen internen und externen Quellen. Die Bewertung integriert Daten zu aktuellen Konflikten, statistischen Kriminalitätsdaten, Naturgefahren wie Überschwemmungen oder Erdbeben sowie globalen Gesundheitswarnungen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Karte eine Momentaufnahme darstellt. Die Sicherheitslage kann sich aufgrund unvorhergesehener politischer Ereignisse oder Katastrophen jederzeit verändern. Reisende sollten diese Daten als Leitfaden, aber nicht als absolute Garantie verwenden. Eine individuelle Prüfung der aktuellen Lage vor jeder Abreise bleibt unverzichtbar.