Safety-Car-Phase bei 24h Le Mans bringt großes Rennen-Reset und verschiebt Kräfteverhältnisse

Nach einem Unfall in den Esses entscheidet die Rennleitung das Safety-Car aus. Dieses Eingreifen bringt ein komplettes Reset des Rennens und verändert die Positionen in allen Klassen massiv. Toyota profitiert, Werks-Ferrari verlieren, Alpine hadert weiter. In der LMGT3 verschiebt sich das Feld durch die Neutralisierung von Zeitverlusten.

Die 24 Stunden von Le Mans erlebten in der achten Stunde einen entscheidenden Wendepunkt, als die Rennleitung nach einem Unfall das Safety-Car aussandte und das Rennen damit komplett umkrempelte.

Auslöser war ein Vorfall in den Esses, bei dem der AF-Corse-Ferrari #54, pilotiert von Francesco Castellacci, den Proton-Ford #88 ins Kiesbett schoss. Diese Safety-Car-Phase mischte die Karten neu und brachte Fahrzeuge, die zuvor zurückgefallen waren, wieder ins Spiel. Besonders profitiert davon der Toyota #7 mit den Fahrern Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries, der nach einem schleichenden Plattfuß zu Rennbeginn nun wieder zur Spitze aufschließen konnte.

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Rennen erstaunlich diszipliniert verlaufen, mit einem spannenden Dreikampf um die Führung zwischen den beiden Cadillac von Jota, dem Toyota #8 und dem BMW #20. Die Führung wechselte bei den Boxenstops immer wieder. Toyota verfügte über den besten Speed, hatte aber einen Reichweiten-Nachteil: Während Cadillac und BMW 13 Runden pro Stint schafften und Robin Frijns im BMW sogar 14 Runden unter grünen Bedingungen absolvierte, kam Toyota nur auf zwölf Runden.

Diesen Nachteil musste das Team durch andere Mittel kompensieren. Die Werks-Ferrari, die sich durch einen fehlerfreien Einsatz langsam nach vorne gekämpft hatten, gehörten zu den Verlierern der Safety-Car-Phase. Durch die geschrumpften Abstände waren sie nun dem Toyota #7, der auf Rang sieben lag, schutzlos ausgeliefert. Doch auch die #50 bekam Probleme: Kurz nach dem Restart musste sie wegen eines Fehlers im Feuerlöschsystem an die Box und verlor die Führungsrunde.

Alpine erhielt durch das Safety-Car zwar eine zweite Chance, hatte aber weiterhin mit Bremsproblemen zu kämpfen, da die Bremsen nicht richtig auf Temperatur kamen und die beiden A424 auf die Plätze neun und zehn zurückfielen. Peugeot, der Aston Martin #009 und der BMW #15 profitierten nicht. Letzterer hatte bereits nach einer Berührung mit einem LMP2 und einem Radverlust drei Runden verloren.

In der LMP2-Klasse verlor der Duqueine-Oreca #30 die Führung, weil er während der Safety-Car-Phase nicht an die Box kam und seinen Stopp beim Restart nachholen musste. Nach dem Reset befanden sich nur noch fünf Autos in der Führungsrunde. In der LMGT3-Kategorie profitierten die Teams, die längere Zeit ihren Bronze-Fahrer am Steuer hatten, da eventuelle Zeitverluste nun neutralisiert waren. Die Führung übernahm der Heart-of-Racing-Aston-Martin #23.

Noch 17 Autos lagen in der Führungsrunde. Großes Glück hatte Timur Boguslawski im Manthey-Porsche #91, dessen Reifenschaden hinten links genau zu Beginn der Safety-Car-Phase auftrat und unter SC behoben werden konnte, ohne Runden zu verlieren - ein perfekter Zeitpunkt für einen solchen Zwischenfall





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