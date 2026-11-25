Diese Apfeltaler vom Blech sind ein himmlischer Genuss. Saftig, süß und in Windeseile gemacht. Hier gibt's das geniale Rezept!

Diese Apfeltaler vom Blech sind ein himmlischer Genuss. Saftig, süß und in Windeseile gemacht. Hier gibt’s das geniale Rezept! Lust auf Apfelkuchen, aber nur wenig Zeit?

Diese saftigen Apfeltaler vom Blech brauchen nur 25 Minuten im Ofen und werden eure Gäste garantiert beeindrucken. Magerquark, Ei, Öl, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben und zu einem gleichmäßigen Teig verrühren. Backpulver und Mehl in einer separaten Schüssel miteinander verrühren und dann durch ein Sieb zum restlichen Teig geben. So werden die Apfeltaler am Ende schön locker.

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Äpfel schälen und dann in kleine Stücke schneiden. Diese dann unter den Teig heben. Wer mag, kann auch noch etwas Zimt mit in den Teig geben. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen und den Teig nun portionsweise mit einem Esslöffel auf das Backblech geben, sodass ca. 12 Kügelchen entstehen.

Backbleche in den vorgeheizten Backofen geben und bei 180 °C Umluft für etwa 25 Minuten backen. Fertig sind die Apfeltaler, sobald sie goldbraun sind. Vor dem Servieren könnt ihr sie noch mit etwas Puderzucker bestäuben. So lecker!

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Mit einer Handvoll Nüsse könnt ihr euren Apfeltalern vom Blech das Krönchen aufsetzen. Dazu einfach eine Handvoll Nüsse grob hacken und unter den Teig heben. Super lecker schmecken zum Beispiel die etwas herben Walnüsse zum süßen Apfel, aber auch Mandeln, Pecannüsse oder Haselnüsse verleihen den Apfeltalern einen leckeren Crunch. Damit die Apfeltaler vom Blech einen ausgewogenen und himmlisch leckeren Geschmack bekommen, ist die richtige Apfelsorte entscheidend.

Setzt bei der Auswahl auf knackige und säuerliche Sorten. Der saure Geschmack ergänzt die zuckrig-zimtige Note des Teigs perfekt.. Besonders der Boskop zeichnet sich durch eine sehr säuerliche Note aus, die den Apfelküchlein ein umwerfendes Aroma verleiht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es riecht, wenn die Apfeltaler im Ofen vor sich hin backen.

Die ganze Wohnung ist erfüllt von einem unfassbar leckeren Duft, sodass die ganze Familie garantiert im Nu vor der Fensterscheibe des Backofens stehen wird und darauf wartet, bis die himmlischen Taler endlich fertig sind. Und steht das Gebäck dann erst einmal auf dem Tisch, ist es ratzfatz verputzt. Zitronenkuchen gehört zu den absoluten Klassikern auf der Kuchentafel.

Wir lieben sowohl das klassische Rezept bestehend aus einem Rührkuchen und einer dicken Zitronen-Glasur, als auch abgewandelte Rezepte, zum Beispiel mit Pistazien oder Beeren. Auch der Apfelkuchen steht bei uns natürlich ganz hoch im Kurs. Besonders beliebt ist der gedeckte Apfelkuchen, aber auch Apfelkuchen vom Blech mit dicken, knusprigen Streuseln sind in unserer Redaktion äußerst gefragt. Von Schokokuchen können wir einfach nicht genug bekommen.

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Am allerbesten schmeckt er uns mit einem super saftigen Teig und natürlich ganz viel Schoko. kann er jedoch schnell kompakt und trocken werden. Wir lieben Marmorkuchen, der richtig schön saftig ist. Wir hoffen, dass dir unser Rezept gefällt, und wünschen dir ganz viel Spaß beim Nachkochen, Nachbacken & Probieren! Schreib uns auch gerne auf