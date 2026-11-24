Erstmals liegen Zahlen für alle Stadtteile in Süderelbe vor. Wo SAGA-Mieter besonders günstig wohnen – und wo es teuer wird.

Erstmals gibt es Zahlen zu einzelnen Stadtteilen im Raum Süderelbe. Es zeigt sich: Bestandsmieter wohnen zum Teil zum absoluten Schnäppchenpreis. Aber auch Neubau ist hier bezahlbar.

Die SAGA ist in der Regel sehr verschwiegen, was die Mieten in den Hamburger Stadtteilen angeht. Sie werden ungern preisgegeben. Dahinter steckt offenbar die Sorge, der Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt zu viel zu verraten. Auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten André Trepoll hat sie überraschend eine Ausnahme gemacht und die Mieten für alle Stadtteile in Süderelbe verraten.

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Die SAGA gehört südlich der Elbe zu den Unternehmen mit dem größten Wohnungsbestand. Sie vermietet laut Antwort zu Trepolls Anfrage genau 9091 Wohnungen im Raum Süderelbe – nur für diese Region hatte Trepoll gefragt, denn es ist sein Wahlkreis. Zu Süderelbe gehören die größeren Stadtteile Eißendorf, Neugraben-Fischbek und Heimfeld, plus Hausbruch, Neuenfelde, Moorburg und Francop. In Eißendorf kosten 69 geförderte Wohnungen sieben Euro den Quadratmeter und die größere Mehrheit der Wohnungen ist frei finanziert und kostet 14,50 Euro.

Aktuell hat die SAGA besonders viele Wohnungen in Neugraben-Fischbek , Eißendorf , Heimfeld und Hausbruch , das geht ebenfalls aus den Antworten auf Trépolls Anfrage hervor. Auch Altenwerder und Cranz gehören zu Süderelbe, aber dort hat die SAGA keine Wohnungen. Die Durchschnittsmiete für den ganzen Raum Süderelbe beträgt bei der SAGA 7,34 Euro. Und das, obwohl nur Wohnungen eingeflossen sind, für die es keine durch Förderrichtlinien vorgegebenen Preisdeckel gibt.

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Besonders günstig wohnen die Menschen bei der SAGA derzeit in Francop und Moorburg. Dort liegt die Durchschnittsmiete bei 4,81 Euro/m2 und 6,88 Euro/m2 Kaltmiete. Dort gibt es allerdings auch nur wenige Wohnungen. SAGA-Großprojekt wächst: Mehr als 500 Wohnungen und eine Kita Günstig ist es zudem noch in Hausbruch mit 6,83 Euro pro Quadratmeter und Neugraben-Fischbek mit 7,20 Euro je Quadratmeter.

Etwas teurer ist es dann in Eißendorf mit 7,84 Euro/m2, und Heimfeld liegt bereits über acht Euro . Am teuersten ist Neuenfelde mit 8,32 Euro pro Quadratmeter, dort hat die SAGA viel neu gebaut und saniert. Trépoll hatte auch nach den Preisen von Wohnungen mit staatlicher Förderung gefragt, bei denen die Miete für Jahre vorgegeben ist. Überraschend gibt es gar keine großen Unterschiede.

Nur in Eißendorf liegen die Wohnungen mit sogenannter Belegungsbindung bei 6,84 Euro – einen Euro je Quadratmeter niedriger als bei denen, die nicht gebunden sind. im Raum Süderelbe die Wohnungsbaugenossenschaft Süderelbe und die Baugenossenschaft Finkenwärder Hoffnung. Außerdem noch der Bauverein Reiherstieg, der Bauverein der Elbgemeinden und die Baugenossenschaft freier Gewerkschafter. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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