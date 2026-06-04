Saga of Tanya the Evil kehrt zurück: Action-Anime startet diese Saison auf Crunchyroll

Nach neun Jahren kehrt der legendäre Action-Anime 'Saga of Tanya the Evil' zurück. Die zweite Staffel verspricht jede Menge Action und Wahnsinn und erzählt die Geschichte eines jungen Japaners, der als Mädchen in einem alternativen Europa wiedergeboren wird und im Krieg zu einer gefürchteten Soldatin aufsteigt.

Dieser Sommer verspricht Anime - Fans eine aufregende Rückkehr : 'Saga of Tanya the Evil' kehrt nach neun Jahren zurück. Die zweite Staffel des legendären Action- Anime s wird auf Crunchyroll ausgestrahlt und verspricht jede Menge Action und Wahnsinn.

Die Geschichte folgt einem jungen Japaner, der als Mädchen namens Tanya Degretschow in einem alternativen Europa wiedergeboren wird und sich im Krieg zu einer gefürchteten Soldatin entwickelt. Die erste Staffel ist bereits auf Crunchyroll verfügbar und die zweite Staffel startet im Juli 2026. Fans sind begeistert von der Rückkehr der Serie und loben das Produktionsteam für die Qualität nach all den Jahren





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