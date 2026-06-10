Saga of Tanya the Evil returns to Crunchyroll this summer after 9 years

The iconic anime "Saga of Tanya the Evil" is coming back to Crunchyroll this summer after 9 years of hiatus. Fans were expecting it, and the return trailer promises action and fun. The anime follows a young Japanese girl in an alternate European world, who transforms into a notorious soldier named Tanya.

Diesen Sommer wird der legendäre Action - Anime auf Crunchyroll fortgesetzt - die Fans können es kaum fassen. Der eine oder andere Anime -Fan hat vermutlich gar nicht mehr daran geglaubt, aber nach neun Jahren kehrt "Saga of Tanya the Evil" endlich zurück.

Die zweite Staffel wird diesen Sommer auf Crunchyroll erscheinen und verspricht im offiziellen Trailer reichlich Action und Wahnsinn. Isekai-Animes gibt es zwar einige, aber "Saga of Tanya the Evil" ist in dieser Sparte schon einzigartig. Der Anime handelt von einem jungen Japaner, der als junges Mädchen Tanya Degretschow in einem alternativen Europa wiedergeboren wird.

Als es zum großen Krieg kommt, steigt Tanya zu einer berühmten Soldatin auf, die mit ihren herausragenden Fähigkeiten Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld verbreitet und so ihren Namenszusatz erhält. Die erste Staffel, bestehend aus 12 Folgen, lief 2017 und ist heute über Crunchyroll mit deutscher oder japanischer Synchronisation abrufbar (





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