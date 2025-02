Sagosen wechselt überraschend zu Aalborg

Der norwegische Handballstar Sander Sagosen wechselt mit sofortiger Wirkung von Kolstad IF zu Aalborg HB. Der dänische Meister reagiert mit der kurzfristigen Verpflichtung auf die Ausfälle von Lukas Nilsson und Miguel Martins.

Norwegens Handball -Star Sander Sagosen wechselt laut Medienberichten mit sofortiger Wirkung von Kolstad IF zu Aalborg HB. Nach Informationen der schwedischen Zeitung Sportbladet will der dänische Meister den 29 Jahre alten Rückraumspieler, der von 2020 bis 2023 für den deutschen Rekordmeister THW Kiel spielte, aus seinem bis 2027 gültigen Vertrag kaufen. Bereits vor einigen Wochen waren Gerüchte über einen möglichen Sagosen-Wechsel nach Aalborg im Sommer aufgekommen.

Mit der kurzfristigen Verpflichtung reagieren die Dänen, die sich ab der nächsten Saison auch die Dienste von Nationalspieler Juri Knorr gesichert haben, offenbar auf die Ausfälle des verletzten Schweden Lukas Nilsson und des wegen Dopingverdachts suspendierten Portugiesen Miguel Martins. Sagosen spielte bereits von 2014 bis 2017 für den vorjährigen Champions-League-Finalisten um Weltklasse-Torwart Niklas Landin. Danach stand der Norweger drei Jahre bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Nach seiner Zeit in Kiel war Sagosen im Sommer 2023 in seine Heimat zu Kolstad zurückgekehrt





