Sahitis Wutausbruch bringt HSV-Profi zum Schweigen

Emir Sahiti, der Hamburger SV-Spieler, hat sich in Regensburg mit einer Gelb-Roten Karte selbst aus dem Topspiel gegen Kaiserslautern rausgenommen. Sein Verhalten nach dem Platzverweis war sowohl dumm als auch unwürdig. Die Kollegen kündigen ein Gespräch mit dem Spieler an und sind enttäuscht von Sahitis Reaktion.

Emir Sahiti, der Hamburger SV-Spieler, der in der Wintervorbereitung einen guten Eindruck machte und in das neue Jahr als Stammspieler gesetzt war, hat sich selbst aus dem Topspiel gegen Kaiserslautern in Regensburg mit einer dummen Gelb-Roten Karte rausgenommen. Sein Verhalten nach dem Platzverweis war sowohl dumm als auch unwürdig.

Die erste Gelbe Karte nach 74 Minuten durch Schiedsrichter Lars Erbst wegen einer vermeintlichen Schwalbe war zwar eine Fehlentscheidung, aber das rechtfertigt Sahitis Reaktion nicht. Nur zwei Minuten später, in der Ärger über eine Einwurfentscheidung, prallte er den Ball in die Zuschauer. Nach dem Platzverweis ließ er sich vom Regensburger Anhang zu obszönen Gesten hinreißen. Trainer Merlin Polzin sagte: „Die zweite Gelbe Karte darf mit der Vorbelastung auf keinen Fall passieren. Das weiß er auch selber. Emir hat sich bei der Mannschaft entschuldigt.“ Die Kollegen kündigten dennoch ein Gespräch mit dem Spieler an.Torwart Jonas Heimbuch erklärte: „Emir ist Profi genug, um zu wissen, dass uns das nicht hilft. Das ist sehr ärgerlich. Wir werden mit Emir darüber sprechen. Aber intern.“ Die Sperre wirft nicht nur Sahiti, der nach langem Anlauf durchgestartet war, sondern auch den HSV mit Blick auf das kommende Freitagsspiel gegen den starken Verfolger aus der Pfalz zurück. Auf der Außenbahn hatte der HSV nach dem Syndesmoseriss bei Bakery Jatta mit den beiden Youngstern Adedire Mebude (20) und Alexander Rössing-Lelesiit im Januar personell nachgerüstet.Polzin ist von den Anlagen der beiden Flügelstürmer überzeugt, sagt aber auch: „Sie brauchen noch Zeit.“ Einer von beiden könnte am kommenden Freitag sein Startelf-Debüt geben. Denn: Alternative Fabio Baldé ist nach muskulären Problemen in diesem Kalenderjahr noch ohne Spielpraxis. In der vergangenen Woche ist das Eigengewächs zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Startelf-Einsatz aber käme voraussichtlich noch etwas zu früh. Polzin hatte den Angreifer in der vergangenen Woche auf der ungewohnten Achterposition eingesetzt - ohne durchschlagenden Erfolg. Mit seinem Tempo wäre Königsdörffer auch eine Option für die Außenbahn





