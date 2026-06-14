Saibari liefert Bayern-Interessanz mit perfekter Aktion

Der marokkanische Nationalspieler zeigte, warum der Rekordmeister ihn gerne in die Bundesliga lotsen will. Er traf sehenswert zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung und zeigte, dass er ein guter Offensivspieler ist.

in der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigte der marokkanische Nationalspieler direkt, warum der Rekordmeister ihn so gerne in die Bundesliga lotsen will. Er traf sehenswert zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung.

Mit einem perfekten Laufweg hatte Saibari sich in der 21. Minute auf den Weg hinter die brasilianische Abwehrkette gemacht, bekam den Ball im richtigen Moment von Real-Star Brahim Díaz (26) durchgesteckt und hatte plötzlich nur noch Alisson (33) im Tor der Seleção vor sich. Im Angesicht des Liverpool-Keepers haben schon so manche Top-Stürmer die Nerven verloren. Nicht so Saibari: Der Marokkaner blieb cool und überlistete Alisson mit einem eleganten Heber – der Traumstart in diemachen.

Weltmeister Mats Hummels (37) lobte nach dem Spiel bei MagentaTV: „In der Aktion liefert er viele Gründe (für das Interesse der Bayern, d. Red. ). Guter Laufweg, auch gutes Tempo bei dem Laufweg, und dann eben perfekter Abschluss.

Ein guter Offensivspieler weiß, was er in der Situation zu tun hat und der Chip über Alisson Becker drüber, der ist perfekt. Der ist nicht so einfach, der Abschluss, und besser kann man den nicht machen.

“ Nachdem der ursprüngliche Wunschspieler Anthony Gordon (25) zum FC Barcelona gewechselt ist, soll nun also der Marokkaner an die Säbener Straße wechseln. Der von den Münchnern angestrebte Wechsel ist laut SPORTBILD-Informationen bereits fortgeschritten. Spieler und Verein sind sich offenbar sogar schon einig, wie BILD-Fußballchef Christian Falk erst vor wenigen Tagen im Podcast „Bayern-Insider“ berichtete. Offenbar hängt es noch an der Ablösesumme: PSV scheint die 60 Millionen Euro, die Bayern für Gordon geboten hätte, jetzt für Saibari haben wollen.

Die Schmerzensgrenze in München soll allerdings 50 Millionen Euro sein. Ein wenig liegen die Vorstellungen der beiden Klubs also noch auseinander





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