Saibari OP erfolgreich: Bayern-Star verlässt Krankenhaus nach Syndesmose-Riss

Ismael Saibari hat seine Sprunggelenksoperation erfolgreich überstanden. Der Neuzugang muss aber mit mindestens drei Monaten Ausfallzeit rechnen, was die Offensive von Bayern München schwer belastet.

Der Fußballstar Ismael Saibari hat das Krankenhaus am Sonntagnachmittag verlassen. Der 25-jährige Marokkaner befand sich nach der erfolgreichen Operation seines Syndesmose-Riss es im rechten Sprunggelenk in stationärer Behandlung. Nach dem Eingriff lächelte er freundlich in die Kamera, während er in einem Krankenbett saß. Er teilte auf Instagram mit, dass die Operation gut verlaufen sei und er nun Zeit habe, an die Arbeit zu gehen. Er freue sich darauf, so bald wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Der 50-Millionen-Euro-Zugang aus Eindhoven zeigte sich trotz der Verletzung optimistisch.

Mindestens drei Monate Reha für Saibari

Trotz der positiven Nachricht stehen laut Informationen des Boulevardblatts BILD mindestens drei Monate Rehabilitation auf dem Programm. Die schwere Verletzung zog sich der Offensiv-Allrounder am Samstagabend beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB zu, das mit 2:2 endete. In der 24. Minute knickte er nach einer Großchance im Zweikampf mit dem Dortmunder Torwart Gregor Kobel um den Abpreller mit dem rechten Knöchel um. Die Fernsehbilder ließen sofort das Schlimmste befürchten. Saibari musste in der 29. Minute von Bayern-Arzt Professor Dr. Peter Ueblacker und Physiotherapeut Stephan Weickert gestützt in die Kabine begleitet werden. Das Stadion verließ er auf Krücken. Knapp 16 Stunden später bestätigte der deutsche Rekordmeister die Diagnose Syndesmose-Riss.

Also read Verletzungs‑Schock für den FC Bayern im Klassiker gegen Dortmund: Rückholfahrens Von Ismael Saibari

Erläuterung der schweren Syndesmose-Verletzung

Ein Syndesmose-Riss ist eine bandartige Struktur im oberen Sprunggelenk, die zwei Knochen durch straffes, jedoch leicht elastisches Bindegewebe verbindet. In diesem Fall werden das Schienbein und das Wadenbein kurz über dem Knöchel verbunden, um die Sprunggelenksgabel zu stabilisieren. Durch das Umknicken riss diese Syndesmose bei Saibari. Kurz nach der Auswechslung des Marokkaners kam auch der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry zu leiden. Der 31-Jährige saß in der 31. Minute mit einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel am Boden und signalisierte, dass er nicht mehr weitermachen könne. Laut gleichen Quellen muss Gnabry mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen rechnen.

Advertisement

Knapper Kader für das Champions-Liga-Auswärtsspiel

Durch die Ausfälle von Serge Gnabry und Ismael Saibari fehlen Interimstrainer Aaron Danks nun vier Offensiv-Stars für das wichtige Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird auf Amazon Prime Video übertragen. Der Gegner ist Atlético Madrid. Danks vertritt den erkrankten Cheftrainer Vincent Kompany, der unter Hirnhautreizung leidet. Die Situation im Kader hat sich in den letzten Tagen deutlich verschärft. Bereits zuvor waren Luis Díaz und Jamal Musiala ausgefallen. Der 29-jährige Díaz litt an einem Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel. Der 23-jährige Jamal Musiala hatte einen Faserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Beide stehen für das nächste Pflichtspiel nicht zur Verfügung.

Unklarheit um den Einsatz von Michael Olise

Während die anderen Ausfälle bestätigt sind, bleibt die Situation um Michael Olise noch offen. Der 24-jährige Flügelstürmer musste gegen Dortmund mit Problemen im rechten Knie ausgewechselt werden. Es besteht intern die Hoffnung auf eine rechtzeitige Rückkehr für das Spiel in Madrid. Dennoch steht sein Einsatz bis zuletzt unter einem großen Fragezeichen. Die Offensive von Bayern München ist durch diese Häufung von Verletzungen in einer schwierigen Phase. Trainer Danks muss mit einem stark reduzierten Kader auf das wichtige Europapokal-Hinspiel vorbereiten. Die Genesung der vier Stars wird nun entscheidend für die weitere Saisonplanung des Vereins sein.