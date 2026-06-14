Saibari-Tor beflügelt Marokko, aber bereitet Bayern Sorgen

Ismael Saibari trifft für Marokko gegen Brasilien und steigert seinen Marktwert - das erschwert Bayerns Transferbemühungen.

New York - Dieses Tor entzückt die meisten Bayern-Fans. Aber den Bossen dürfte es grad nicht ganz so gut gefallen. Marokko -Star Ismael Saibari (25) traf mit einem schönen Tor zum völlig überraschenden 1:0 für Marokko gegen Brasilien.

Am Ende sorgten die Marokkaner mit dem 1:1 gegen den haushohen Favoriten für eine faustdicke WM-Überraschung. Toll für Saibari - aber für Bayern ein Tor zum ungünstigen Zeitpunkt. Denn der Rekordmeister will den Marokkaner unbedingt für die Offensive verpflichten. Das könnte nun durch die laufende Weltmeisterschaft etwas schwieriger werden.

Den Transfer-Poker um Nene Brown (22) versuchte Bayern vor dem deutschen WM-Auftakt zuzumachen, damit er nicht durch starke Leistungen teurer wird. Mit Eintracht konnte zumindest die Einigung auf eine Ablöse von 55 bis 60 Millionen Euro erreicht werden. Bei Saibari waren die Bayern mit dessen Klub PSV Eindhoven noch nicht so weit. Sie haben zwar mit dem Offensiv-Star vom holländischen Meister bereits eine vollständige Einigung über einen möglichen Vertrag erzielt - für den Fall eines Wechsels.

Jetzt geht es aber noch um die Ablöse. Ausgerechnet der Marokkaner schoss sich nun mit seinem Tor gegen Brasilien ins internationale Transfer-Schaufenster. PSV könnte nun die Forderungen von 60 Millionen lächelnd aufrechterhalten, Bayern wollte aber eigentlich nicht mehr als 50 Millionen zahlen. Kann sich Sportvorstand Max Eberl leisten, noch länger zu pokern?

Denn mit jedem Tor wird es noch schwieriger, den Preis zu drücken. Der nächste Gegner für Saibari ist die Abwehr von Schottland, und sollte er dort erneut treffen, dürfte der Preis weiter steigen. Die Bayern-Fans hoffen dennoch, dass der Transfer gelingt, denn Saibari gilt als eines der größten Talente Afrikas. Er ist schnell, technisch stark und hat ein gutes Auge für den Mitspieler.

In der laufenden WM-Saison hat er bereits vier Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben. Seine Leistungen haben auch andere Top-Klubs auf den Plan gerufen, darunter Manchester United und Paris Saint-Germain. Doch Saibari selbst soll sich für Bayern entschieden haben, weil er sich dort die beste Entwicklungsperspektive ausrechnet. Die Münchner müssen nun schnell handeln, denn die Preissteigerung durch die WM könnte den Deal gefährden.

Eberl ist bekannt dafür, auch schwierige Verhandlungen zu führen, doch die Zeit drängt. Sollte Saibari in den nächsten Spielen weiter brillieren, könnte die Ablöse sogar die 70-Millionen-Marke überschreiten. Das wäre dann deutlich über dem, was Bayern bereit ist zu zahlen. Der Klub hofft, dass PSV einlenkt und sich mit einer Summe um die 55 Millionen zufrieden gibt.

Die Gespräche sollen in den kommenden Tagen intensiviert werden. Ein möglicher Poker wäre auch, dass Bayern Saibari erst nach der WM verpflichtet, wenn die Preise wieder etwas sinken. Doch dann riskiert man, dass ein anderer Klub zuschlägt. Der Fall zeigt, wie sehr die Weltmeisterschaft den Transfermarkt beeinflusst.

Gute Leistungen bei einem großen Turnier können den Marktwert eines Spielers innerhalb weniger Tage vervielfachen. Für die Vereine ist das ein Risiko, für die Spieler eine einmalige Chance. Saibari wird sich dessen bewusst sein und versuchen, sein hohes Niveau zu halten. Bayern beobachtet die Situation genau und wird alle Hebel in Bewegung setzen, um den Wunschspieler zu bekommen.

Die Fans drücken die Daumen, dass der Wechsel noch während der WM über die Bühne geht. Sonst könnte es teuer werden - oder der Traum platzt. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Eberl den Poker gewinnt. Saibari selbst konzentriert sich voll auf das Turnier und will mit Marokko möglichst weit kommen.

Nach dem überraschenden Remis gegen Brasilien ist das Team nun Gruppenzweiter und hat gute Chancen auf das Achtelfinale. Ein weiteres Tor von Saibari würde nicht nur Marokko helfen, sondern auch seinen Marktwert weiter in die Höhe treiben. Bayern hofft derweil auf eine schnelle Einigung, damit die Ablöse nicht noch weiter steigt. Die Verhandlungen laufen bereits seit Wochen, doch der Durchbruch steht noch aus.

Die Münchner sind zuversichtlich, dass sie den Spieler am Ende bekommen werden. Denn Saibari hat bereits sein Interesse an einem Wechsel signalisiert und will unbedingt in der Bundesliga spielen. Das könnte den Ausschlag geben. PSV hingegen pokert hoch und verweist auf den laufenden Vertrag bis 2028.

Die Niederländer wollen maximalen Profit aus dem Verkauf schlagen. Für Bayern bleibt die Hoffnung, dass eine Einigung noch in diesem Fenster möglich ist. Sollte der Deal platzen, müssten die Münchner auf andere Kandidaten ausweichen. Doch die Suche nach einem Offensivspieler mit ähnlichem Profil gestaltet sich schwierig. Saibari bleibt daher die Wunschlösung. Die nächsten Tage werden entscheidend sein





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