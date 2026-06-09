Saibari-Transfer auf der Zielgeraden?

Der FC Bayern München plant den Transfer des Linksverteidigers Ismael Saibari. Die Bayern sollen bereits in der kommenden Woche eine Einigung über den Deal erreichen können. Der 25-Jährige hat in der vergangenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie erzielt.

Der FC Bayern München plant den Transfer des Linksverteidiger s Ismael Saibari . Die Bayern sollen bereits in der kommenden Woche eine Einigung über den Deal erreichen können.

Der 25-Jährige hat in der vergangenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie erzielt. Der FC Bayern will den Linksverteidiger mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten. Der Transfer von Ismael Saibari könnte möglicherweise sogar noch vor der WM-Start über die Bühne gehen. Der FC Bayern will den Linksverteidiger unbedingt verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten.

Der 22-Jährige zeichnet sich sowohl durch seine souveräne Defensivarbeit als auch durch seinen Offensivdrang aus. In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht. Der Nationalspieler hatte 2024 das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, ihn abzugeben. Er hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, ihn abzugeben.

Der hatte ihm das dann auch noch mal bestätigt: 'Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich.

' Er sah es in der Zeit 'zu 95 Prozent nicht kommen, dass ich hier verlängere', wie er in der Doku sagt. Der Nationalspieler hatte sich mit Sportdirektor Luis Campos und Trainer Luis Enrique ausgetauscht, ein Besuch von Campos hatte ihn 'schon gecatcht. Ich sollte da ein wichtiges Puzzlestück sein als ein Spieler mit etwas mehr Erfahrung. Und das macht dann schon was mit einem.

' Ein Wechsel im Sommer 2024 kam nicht zustande, dafür machten die Franzosen im Winter 2025, ein halbes Jahr vor dem Ende seines Vertrags, nochmal ernst. Das PSG-Angebot 'war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen.

Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen', sagte der Nationalspieler. Der Nationalspieler sagte zum Schluss der Doku: 'Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Bayern München Ismael Saibari Transfer Linksverteidiger Eintracht Frankfurt PSV Eindhoven Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Auf der Burg des schwarzen Barons : „Ich wäre der Letzte, der sich vom Kanzler abwendet“Christian Freiherr von Stetten ist kein CDU-Abgeordneter wie jeder andere: Er wohnt auf einem Schloss, baut Wein an – und entscheidet womöglich über die politische Zukunft von Friedrich Merz.

Read more »

MediaMarkt-Konkurrent greift durch: „Der Fall war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“Hunderttausende Rezensionen verschwinden über Nacht von der Plattform.

Read more »

Bayern-Transfergerüchte: Saibari, Brown und Kroupi im Fokus - Eichhorn-Aus und Müller‑KommentarDer FC Bayern München steht im Sommertransfermarkt vor mehreren vielversprechenden Zielen. Ismael Saibari aus der PSV Eindhoven könnte für rund 50 Millionen Euro zu den Münchnern wechseln, Nathaniel Brown aus Frankfurt dürfte wegen einer hohen Ablösesumme zum Diskussionsthema werden, während Junior Kroupi von Bournemouth das Profil der Seite ergänzt. Gleichzeitig haben die Bayern das Interesse am Hertha‑Talenten Kennet Eichhorn aufgegeben. Ex‑Spieler David Müller betont das Potenzial neuer Linksverteidiger, weist jedoch auf die harte Konkurrenz im Kader und die Bedeutung von Management‑Entscheidungen hin. Alle Angaben beruhen auf aktuellen Insider‑Informationen und können sich noch ändern.

Read more »

Zu diesem Transfer rät Thomas Müller dem FC BayernDer Poker um Eintracht-Star und Nationalspieler Nathaniel Brown ist im vollen Gange. Bayern-Legende Thomas Müller spricht sich für einen Brown-Wechsel zum FCB aus.

Read more »