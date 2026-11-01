Saibari-Verletzung: Bayern-Stürmer fällt mindestens drei Monate aus

Ismael Saibari fällt nach Syndesmose-Riss drei Monate aus. Bayern München hat vor dem CL-Spiel gegen Atlético Madrid vier Offensivkräfte verletzt.

Der FC Bayern München befindet sich in einer schwierigen Personalverfassung. Der marokkanische Offensivspieler Ismael Saibari leidet unter einer schweren Verletzung. Der 25-jährige Star musste sich einer Operation unterziehen. Nach dem Eingriff melde er sich nun aus dem Krankenhaus.

Erste gute Nachrichten aus dem Krankenhaus

Saibari postete am Sonntag ein Bild. Auf dem Foto lächelt er aus dem Krankenbett. Er schrieb dazu, dass die Operation gut verlaufen sei. Der Spieler freue sich schon auf die Arbeit. Er wolle bald wieder auf dem Platz stehen. Dies gibt Fans erste Hoffnung. Die Freude über die positive Nachricht ist jedoch noch vorzeitig.

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Syndesmose-Riss bedeutet lange Pause

Tatsächlich muss der Neuzugang mit Geduld üben. Informationen des Boulevardblatts BILD legen nahe. Saibari muss mit einer Reha von drei Monaten rechnen. Der Spieler kam im Sommer von PSV Eindhoven nach München. Sein Transferwert lag bei 50 Millionen Euro. Nun muss er lange pausieren. Dies ist ein schwerer Verlust für den Verein.

Die Verletzung geschah am Samstagabend. Bayern spielte gegen Borussia Dortmund. Das Spiel endete 2:2. Saibari verletzte sich in der 24. Minute. Er versuchte, einen Abpraller zu kontrollieren. Dabei kollidierte er mit Torwart Gregor Kobel. Kobel ist 28 Jahre alt. Saibari knickte unglücklich um. Die TV-Bilder sahen sehr schlimm aus.

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Physio Stephan Weickert half ihm. Auch Bayern-Arzt Peter Ueblacker war zur Stelle. Saibari musste gestützt die Kabine aufsuchen. Rund 16 Stunden später folgte die Diagnose. Es handelt sich um einen Syndesmose-Riss. Diese Bandstruktur stabilisiert das Sprunggelenk. Sie verbindet Schien- und Wadenbein. Durch das Umknicken riss die Struktur.

Zusätzliche Ausfälle vor dem Champions-League-Spiel

Nur Minuten später traf es Serge Gnabry. Der 31-Jährige hatte Probleme am Oberschenkel. Er verließ in der 31. Minute das Feld. Auch er wird länger ausfallen. Gnabry wird vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Dies verschärft die Notlage im Kader weiter. Besonders vor dem wichtigen Spiel in Spanien ist dies kritisch.

Bayern tritt am Dienstag gegen Atlético Madrid an. Das Spiel beginnt um 21 Uhr. Es wird bei Amazon Prime Video gezeigt. Interimstrainer Aaron Danks vertritt Vincent Kompany. Kompany leidet unter Hirnhautreizung. Danks ist 43 Jahre alt. Er hat nur wenig Auswahl.

Vier Offensivkräfte fehlen auf einmal. Neben Saibari und Gnabry sind dies Luis Díaz und Jamal Musiala. Díaz ist 29 Jahre alt. Er hat einen Muskelbündelriss. Musiala ist 23 Jahre alt. Er hat einen Faserriss. Beide fehlen ebenfalls. Das ist eine massive Schwächung.

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Michael Olise steht noch unter einem Fragezeichen. Der 24-jährige Franzose musste ausgewechselt werden. Er hatte Probleme am rechten Knie. Im Klub hofft man jedoch. Man rechnet mit einem Einsatz. Die Hoffnung ist groß. Das Spiel gegen Atlético ist entscheidend.