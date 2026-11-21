Said El Mala bereitete das Führungstor für Mikey Moore vor, vergab dann aber die Siegchance. Der FC Köln erkämpft sich ein 1:1 in München.

Der 20-jährige Said El Mala zeigte beim 1:1 im Spiel gegen den FC Bayern München eine der besten Leistungen seiner Saison. Neben dem 19-jährigen Mikey Moore war der Angreifer des 1. FC Kölns einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz in München. Sein Auftritt endete jedoch ambivalent, da er sowohl als Assistent als auch als verpasste Chance wahrgenommen wurde.

Die Vorbereitung auf das Führungstor

El Mala bereitete den Treffer von Mikey Moore mit einer technisch anspruchsvollen Hacke vor, die vom Publikum als traumhaft beschrieben wurde. Kurz vor der Führung nutzte er einen Konter über Linton Maina, um den Ball präzise auf Moore abzulegen. Die englische Spielweise von Moore umkurvte den Bayern-Torhüter Jonas Urbig und schob den Ball zur Führung ins Netz. El Mala erklärte später, dass der Pass mit der Hacke die einzige Lösung war, die ihm im Moment des Geschehens durch den Kopf ging.

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Der 19-Jährige lobte seine Mitspieler für die gute Verbindung untereinander. El Mala betonte, dass die spielerische Verbindung im Training schon lange bestehe und diese nun auch auf dem Platz sichtbar wurde. Er freute sich sehr über den Treffer von Moore, da dieser sich die Auszeichnung für seine Leistung verdient habe. Der Torjäger hofft zudem, dass in der weiteren Saisonverlauf noch viele weitere Tore auf sein Konto folgen werden.

Der verpasste Sieg und die emotionale Reaktion

In der 82. Minute vergab Said El Mala eine entscheidende Chance zum vermeintlichen Sieg. Nach einer Flanke von Sebulonsen von der rechten Seite verpasste er den Abschluss aus sieben Metern Breite. Der Ball ging links am Tor vorbei, was bei El Mala zu erheblicher Frustration führte. Der 20-Jährige gab zu, dass ihm in diesem Moment die Nerven versagten und er danach untröstlich war.

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El Mala bezeichnete die Situation als unfassbar schmerzhaft. Er gab zu, dass er angefressen war, da die drei Punkte mitnehmen hätten können. Gleichzeitig warf er sich jedoch vor, gierig zu sein, da solche Kritik nach einem so harten Kampf gegen den Tabellenführer nicht angemessen sei. Er räumte ein, dass die Chance klar vorhanden war und er sie nicht nutzen konnte.

Die Antwort von Sportdirektor Thomas Kessler

Der 40-jährige Sportdirektor des FC Köln, Thomas Kessler, musste seinen Nationalspieler nach dem Spiel wieder aufbauen. Kessler bat El Mala direkt nach dem Abpfiff darum, wieder zu lächeln. Er betonte, dass El Mala ein fantastisches Spiel geleistet habe und der gesamte FC-Trupp das beste Spiel der Saison abliefere. Kessler lobte die kollektive Defensive, die 90 Minuten lang alles wegverteidigt habe.

Trotz der verpassten Chance zeigte sich El Mala am Ende stolz auf die Mannschaft. Er betonte, dass es nicht jeder schaffe, in München einen Punkt zu erobern. Das Lächeln, mit dem er in die Kabine stapfte, zeigte, dass er die Leistung der Mannschaft wertschätzt. Der 1. FC Köln konnte sich somit ein ehrbares Ergebnis in Bayern sichern, auch wenn das Tor zum Sieg in den letzten Minuten verweht wurde.

Ausblick und Bedeutung für die Saison

Das 1:1 gegen den FC Bayern München bleibt eine der besten Leistungen der aktuellen Saison für den 1. FC Köln. Die Mischung aus individueller Klasse und kollektiver Disziplin zeigt, dass die Mannschaft fähig ist, mit den großen Klubs mitzuhalten. Said El Mala wird nun versuchen, die emotionale Wende von der Frustration über den verpassten Treffer zur Motivation für die nächsten Spiele zu nutzen.

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Die Verbindung zwischen El Mala und Moore hat sich als gefährliche Waffe im Offensivspiel erwiesen. Mit dieser Qualität im Aufbauspiel und in der finalen Phase kann der FC Köln auch in zukünftigen Auswärtsspielen Punkte sammeln. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie unter Druck standfest ist und ihre Struktur verteidigen kann, was für den weiteren Saisonverlauf von großer Bedeutung ist.