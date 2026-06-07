Said El Mala lehnt England-Transfer ab - Klub betont finanzielle Unabhängigkeit

Der junge U21‑Nationalspieler Said El Mala hat ein mögliches Geschäft mit einem englischen Klub abgelehnt. Trotz wirtschaftlich attraktiven Konditionen betont die Vereinsleitung, dass keine finanzielle Notlage besteht und der Verein weiterhin handlungsfähig bleibt.

Said El Mala hat sich entschlossen, einem geplanten Wechsel nach England den Rücken zu kehren, obwohl der Fachverein den Vertrag bereits akzeptiert hatte. Das unerwartete Signal des 21‑jährigen U21‑Nationalspielers hat die Führungsetage des eigenen Vereins völlig unvorbereitet getroffen.

Laut einem Bericht der "Express" war man von der Entscheidung, den Transfer zu finalisieren, überzeugt und ging fest von einem Abschluss aus. Stattdessen erklärte Said nach reiflicher Überlegung, dass er den Schritt nicht gehen wolle. Die Mitteilung der Vereinsleitung betont, dass das Angebot wirtschaftlich nahezu den eigenen Vorgaben entsprochen habe, doch der Spieler habe sich aus persönlichen Gründen gegen den Schritt entschieden. Damit sei das Thema für den Klub abgeschlossen, wie Pressesprecher Kessler in der "Bild" erklärte.

Der Finanzchef Philipp Türoff dementierte im Nachgang die Gerüchte, dass der Verein in finanzielle Bedrängnis geraten sei. Er betonte, dass der FC in den vergangenen Jahren eine solide Finanzstruktur aufgebaut habe, die es ermögliche, auch ohne den sofortigen Erlös aus einem möglichen Transfer von Said El Mala handlungsfähig zu bleiben. Neben der finanziellen Unabhängigkeit sei das Erzielen von Transfererlösen zwar ein wichtiges Element, um den wirtschaftlichen Handlungsspielraum zu vergrößern, jedoch bestehe kein erzwungener Zwang zu Spielerverkäufen.

Die Verantwortlichen verdeutlichten zudem, dass die sportliche Planung des Sommer-Transferfensters nicht von einem einzelnen Spieler abhängig sei und der Klub weiterhin aktiv am Markt agiere, um die Kaderqualität zu sichern. Im Hintergrund des Geschehens stehen zwei Premier‑League‑Klubs, die um die Unterschrift des talentierten Flügelspielers buhlen. Laut Medienberichten soll es sich bei dem englischen Interessenten um den FC Brentford handeln, während Brighton & Hove Albion ebenfalls seit Wochen Interesse bekundet.

Beide Vereine setzen auf die Vielseitigkeit und das technische Niveau von El Mala, um ihre Offensivoptionen zu verstärken. Trotz des klaren Desinteresses des Spielers an einem Auslandswechsel bleibt die Situation für den deutschen Klub spannend, der nun andere Optionen prüfen muss, um seine sportiven Ziele für die kommende Saison zu erreichen. Die Entwicklungen werden in den kommenden Wochen weiter beobachtet, während die Fans gespannt auf die nächsten Schritte ihres Talents warten





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