Said El Mala hat einem Transfer nach England nicht zugestimmt, obwohl der 'Effzeh' das Angebot bereits akzeptiert hatte. Damit hat er die Bosse 'fassungslos' gemacht. Die Verantwortlichen hatten fest mit einem Transfer gerechnet. Der FC hat sich finanziell so solide aufgestellt, dass ein finanzieller Zwang zu Spielerverkäufen nicht besteht.

Said El Mala hat einem Transfer nach England nicht zugestimmt, obwohl der ' Effzeh ' das Angebot bereits akzeptiert hatte. Damit soll er die Bosse 'fassungslos' gemacht haben.

Die Verantwortlichen hatten fest mit einem Transfer gerechnet.

'Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten. Nach reiflicher Überlegung hat sich Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Klub entschieden. Damit war das Thema für uns abgeschlossen', so Kessler in der 'Bild'. Entsprechende Meldungen dementierte Finanzchef Philipp Türoff umgehend.

'Der FC hat sich in den vergangenen Jahren finanziell so solide aufgestellt, dass wir auch ohne einen sofortigen Transfererlös bei Said El Mala in der Lage sind, den finanziellen Handlungsspielraum zu erweitern. Ein finanzieller Zwang zu Spielerverkäufen besteht für uns jedoch nicht.

' Beim England-Klub soll es sich um den FC Brentford handeln. Brighton & Hove Albion buhlt ebenfalls seit Wochen um den U21-Nationalspieler





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