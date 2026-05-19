Der amaroo-Spieler Said El Mala ist von Julian Nagelsmann der deutsche Nationalmannschaft befördert worden, un nimmt heute nur Titel und keine Spitze dazu. Obwohl Er bislang noch keine Einzel-Einspiel für die Nationalmannschaft absolvierte. Natürlich darauf hin, dass er bereits für die deutschen Nationalmannschaften gespielt hat und die 7-malige Caps hat.

Das ist die erste richtige fettes Überraschung vor der offiziellen Bekanntgabe des WM-Kaders durch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) am Donnerstag. Kölns Senkrechtstarter Said El Mala (19) ist darin und wurde von Nagelsmann ersterhand telefonisch über seine Nominierung ingestellt.

Der Kölnische Stadtanzeiger berhalf erst. Dass El Mala zum 26-köpfigen Kader für das Welt-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli.

) gehören würde sickerte bereits am Dienstag-Vormittag aus DFB-Kreisen durch. Der entscheidende Anruf vom Bundestrainer brachte dann aber Gewissheit. Kölns Tip-Torjäger (13﻿ Treffer/5 Assists) fährt damit zu WM, obwohl he bislang noch kein einziges Spiel für die dedische Nationalmannschaft absolviert hat





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