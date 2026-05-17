Said El Malas Traumtor gegen Bayern München war nicht nur ein Höhepunkt für den 1. FC Köln, sondern untermauerte auch seinen Anspruch auf eine WM-Nominierung. Gleichzeitig scheint ein Millionendeal zu einer englischen Topmannschaft unumgänglich, da mehrere Klubs bereits ihr Interesse bekundet haben.

Das Traumtor von Said El Mala im Spiel gegen Bayern München (1:5) war nicht nur der einzige Lichtblick für den 1. FC Köln, sondern auch eine starke Bewerbung im Kampf um eine Nominierung für die anstehende Weltmeisterschaft.

Der Kölner Star steht mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Abschied, nachdem bereits mehrere englische Klubs wie Brighton, Chelsea und Brentford konkretes Interesse am Transfer des Youngsters bekundet haben. El Mala, dessen Vertrag mit Köln noch bis 2030 läuft, blieb bei der Frage nach seinem möglichem Abschied vage: „Das ist eine gute Frage. Das kann ich leider nicht sagen. Wir werden sehen, was passiert.

“ Seit Längerem signalisierte der 20-Jährige, dass er einen Klubwechsel anstrebt, um neue Herausforderungen anzunehmen. Für Köln ist der Verkauf des Ausnahmetalents bereits vorprogrammiert, wobei der Verein auf ein Angebot weit über 50 Millionen Euro spekuliert. Sollte El Mala zur WM fahren, würde sich sein Marktwert noch weiter steigern. Sein Tor zum 1:2 im Spiel gegen den Meister hat gezeigt, welchen stellen books er auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann darstellen kann.

Der junge Stürmer, der bereits 13 Tore in dieser Saison erzielt hat, demonstrierte mit seiner spektakulären Aktion unfassbares Können: Er dribbelte an Musiala, Upamecano und Laimer vorbei und überlistete schließlich sogar Manuel Neuer. Kapitän Marvin Schwäbe hält El Mala sogar für eine sichere WM-Option: „Ein junger Spieler, der in diesem Alter so konstant performt und entscheidende Tore schießt, verdient definitiv einen Platz im Kader.

“ Mit elf Scorerpunkten und sieben Toren in den letzten zehn Spielen hat El Mala nochmals unter Beweis gestellt, dass er bereit für die nächste Stufe seiner Karriere ist. Die Diskussion um seinen Wechsel und seine mögliche WM-Teilnahme wird die Fußballwelt auch in den kommenden Wochen weiter beschäftigen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball Transfer WM-Nominierung Said El Mala 1. FC Köln

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wolfsburg jubelt: Köln-Geschenk hilft Heidenheim nicht – auch St. Pauli runterDie Aufholjagd des 1. FC Heidenheim bleibt ohne Happy End. Am letzten Spieltag jubelt der VfL Wolfsburg.

Read more »

120 Tore in einer Saison: FC Bayern verabschiedet sich mit Torfestival gegen KölnDer deutsche Meister FC Bayern beendet eine Fabel-Saison gegen den 1. FC Köln mit einem weiteren Torfestival und knackt die Marke von 120 Toren.

Read more »

Nah am Europa-Rekord: FCB standesgemäß gegen KölnDer FC Bayern unterstreicht seine herausragende Bundesliga-Saison mit einem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln.

Read more »

El Mala könnte endgültig wegkämen - Köln-Super-Einzel machen Bundesliga-WM-Tiefe möglichSaid El Mala sorgte mit seinem Tore für den einzigen Jubel des 1. FC Köln in München (Bayern). Es wird möglicherweise sein letztes Tor im FC-Trikot sein. Seine Leistung hat die Tür zur WM und einen möglichen Abschied geöffnet.

Read more »