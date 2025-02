Sainz: Hamilton kann Ferrari zum WM-Titel führen

Carlos Sainz äußert sich optimistisch über die Chancen von Lewis Hamilton bei Ferrari. Der Spanier, der selbst zum Williams-Team gewechselt ist, glaubt, dass der siebenmalige Weltmeister in Maranello konkurrenzfähig sein wird.

Mit Ferrari will sich Lewis Hamilton den Traum vom achten Titelgewinn erfüllen. Über die Chancen des siebenfachen Champions wurde bereits viel gesprochen – auch sein Vorgänger Carlos Sainz wurde dazu befragt. Mit dem Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari musste sich auch Carlos Sainz einen neuen Platz im Formel-1-Feld suchen. Der schnelle Spanier entschied sich nach gründlicher Analyse seiner Optionen für das Williams-Team, dem er die Rückkehr an die Spitze des Feldes zutraut.

Auch seinem letzten Brötchengeber traut der 30-Jährige viel zu, wie er anlässlich der Fahrzeug-Präsentation seines neuen Teams in Silverstone betonte. Sainz beteuerte: «Als ich Ferrari verlassen habe, hatte ich das Gefühl, dass sowohl das Team als auch Charles Leclerc bereit für den Kampf um den WM-Titel sind.» Mit dem Zuzug von Hamilton habe sich die Chance der Roten auf den Gesamtsieg sicherlich nicht verkleinert, fügte er an: «Diese Chance kann durch Lewis nur vergrössert werden.» Ob der siebenfache Weltmeister den achten WM-Titelgewinn mit der Mannschaft aus Maranello erzielen kann, sei jedoch eine Frage, die er nicht beantworten kann, betonte Sainz daraufhin. «Ich war nie sein Teamkollege, deshalb weiss ich nicht, wozu er fähig ist. Ich habe seine Daten nie gesehen.» «Ich weiss, wie gut Charles ist, aber bei Lewis kann ich das nicht sagen, denn das geht nur, wenn man als Teamkollege erkennen kann, was der Fahrer auf der anderen Seite der Box leistet. Wenn ich mir seinen Background und seine Ergebnisse anschaue, dann kann ich nur sagen, dass die Chance sehr gross ist, dass er auch im Ferrari konkurrenzfähig ist.» «Aber das hängt wie immer auch von der Frage ab, wie gut er sich an das Auto und das Team gewöhnt kann», schränkte der vierfache GP-Sieger ein. «Da gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, dass es für mich unmöglich ist, irgendwelche Prognosen zu machen.»\Der Formel-1-Kalender sieht für das neue Jahr 23. Februar: Aston Martin (Online)26.02. bis 28.02. in Bahrain23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMEL 1 LEWIS HAMILTON FERRARI CARLOS S A INZ WILLIAMS WM-TITEL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kann Lewis Hamilton mit Ferrari zum achten Formel-1-Titel kommen?Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari ist eines der großen Themen der Formel-1-Saison 2025. Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt an eine gute Chance für Hamilton und Ferrari auf den Weltmeistertitel.

Weiterlesen »

Formel 1: Ferrari hofft auf Titel mit Lewis HamiltonDie italienischen Fans feiern den Wechsel von Lewis Hamilton. Experten sind skeptisch.

Weiterlesen »

NASDAQ-Titel NVIDIA legt offen: Diese Titel sind neu im Q4-Portfolio 2024 - KI-Aktien profitierenDer US-Chiphersteller NVIDIA hat in seinem aktuellen 13F-Filing bei der SEC seine Investments offengelegt. Das Portfolio umfasst fünf Beteiligungen - darunter zwei Neuzugänge -, während sich NVIDIA gleichzeitig von drei früheren Engagements trennte.

Weiterlesen »

Carlos Sainz (Williams): Ferrari in weiter Ferne​Der vierfache GP-Sieger Carlos Sainz hat schnell umgeschaltet vom Modus Ferrari in den Modus Williams. Der 30-jährige Spanier spricht über seine ersten Erfahrungen beim englischen Traditionsrennstall.

Weiterlesen »

Lewis Hamilton: Beste Titel-Chance in diesem Jahr?Da sich das Formel-1-Reglement nach der diesjährigen Saison grundlegend verändern wird, gehen viele GP-Beobachter davon aus, dass Lewis Hamilton in diesem Jahr die besten Karten auf den 8. WM-Titel hat.

Weiterlesen »

Saison 2025: Herbert traut Lewis Hamilton WM-Titel zuLewis Hamilton wird in diesem Jahr seine erste Saison mit dem Ferrari-Team bestreiten. Wenn die Roten dem siebenfachen Champion ein gutes Auto geben, kann dieser Weltmeister werden, ist Johnny Herbert überzeugt.

Weiterlesen »