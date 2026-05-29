Saisonaler Rückgang der Arbeitslosenzahl verdeckt anhaltende Schwäche am deutschen Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote sinkt im Mai leicht unter drei Millionen, doch die Bundesagentur für Arbeit warnt vor einer fehlenden Trendwende. Saisonale Effekte, steigende Zahl von Arbeitslosengeldempfängern und rückläufige Beschäftigungszahlen zeichnen ein trübes Bild.

Erstmals seit mehreren Monaten ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutschland wieder unter drei Millionen gefallen. Doch das Ergebnis ist kein Hinweis auf eine nachhaltige Trendwende am Arbeitsmarkt , sondern vor allem das Resultat eines saisonalen Aufschwungs im Frühjahr.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat ihrer eigenen Pressemeldung einen Untertitel hinzugefügt: Weiter keine Trendwende in Sicht. Das bedeutet, dass der leichte Rückgang der Arbeitslosenzahl - von 6,4 Prozent im April auf 6,3 Prozent im Mai - vorrangig auf die höhere Beschäftigungsnachfrage in wärmeren Monaten zurückzuführen ist. Beim Bau, in der Gastronomie und in anderen Branchen werden im Frühling wieder verstärkt Arbeitskräfte eingestellt, weil das Wetter das Angebot an offenen Stellen erhöht.

Diese saisonale Dynamik kann jedoch nicht mit einer strukturellen Besserung der Arbeitsmarktlage verwechselt werden. Trotz des leichten Rückgangs bleibt die Lage angespannt. Im Jahresvergleich zum Mai 2025 gibt es immer noch 31.000 Arbeitslose mehr, und zwar trotz einer saisonbereinigten Reduktion von rund 12.000 Arbeitslosen. Die BA erklärt, dass die Frühjahrsbelebung in diesem Jahr nicht die erwartete Dynamik erreicht habe.

Normalerweise bringt der Mai spürbare Entlastungen, doch auch in diesem Jahr fiel die Belebung schwach aus. Die Unterbeschäftigung liegt mit 3,628 Millionen Menschen weiterhin deutlich über dem Vorjahr, obwohl sie saisonbereinigt um 8.000 gesunken ist. Zugleich steigt die Zahl der Leistungsbezieher: Im Mai erhielten 1,073 Millionen Menschen Arbeitslosengeld, das sind 113.000 mehr als im Vorjahresmonat. Diese Zahlen zeigen, dass die Schwäche nicht nur auf Teilzeit- oder Saisonarbeitsplätze beschränkt ist, sondern immer stärker in den regulären Arbeitsmarkt eindringt.

Auch die Beschäftigungszahlen präsentieren ein trübes Bild. Die Zahl der Erwerbstätigen beträgt im Mai 45,75 Millionen, also 189.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegen ebenfalls rückläufig um rund 75.000 Personen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich nur marginal verbessert: Die Bundesagentur für Arbeit meldete im Mai 643.000 offene Stellen, etwa 8.000 mehr als im Vorjahresmonat, was jedoch immer noch ein sehr niedriges Niveau darstellt.

Gleichzeitig erhalten rund 3,83 Millionen Menschen Bürgergeld - zwar 103.000 weniger als im Vorjahr, doch immer noch 7,1 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung sind hilfebedürftig. Der Ausbildungsmarkt spiegelt dieselbe Problematik wider: Bis zum Mai waren etwa 199.000 Bewerber weder in einer Ausbildungsstelle noch in einer alternativen Beschäftigung, was die langfristigen Risiken für die Fachkräfteversorgung unterstreicht. Insgesamt lässt sich festhalten, dass der aktuelle Rückgang der Arbeitslosenzahl keinen echten Aufschwung signalisiert, sondern vielmehr die üblichen saisonalen Schwankungen des Frühlings abhält.

Ohne strukturelle Verbesserungen und eine nachhaltige Stärkung der Nachfrage bleibt die Arbeitsmarktsituation in Deutschland angespannt





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