Seit 1988 schloss der DAX in 28 von 38 Dezembermonaten im Plus, der Nasdaq 100 dagegen nur in 20 von 38: Was die Statistik über die Jahresendrally wirklich verrät.

Die Weihnachtsmärkte öffnen, und an der Börse ist wieder von der Jahresendrally die Rede. Die Bilanz seit 1988 gibt dem Begriff bei DAX und S&P 500 durchaus recht.

Beim Nasdaq 100 fällt das typische Dezemberjahr dagegen deutlich bescheidener aus, als der Durchschnitt vermuten lässt. Also, im Dezember sich einfach zurücklehnen und warten, bis das Depot zur Bescherung von selbst zulegt? Ganz so bequem ist es nicht. Beim DAX ist die Rede von der Jahresendrally aber mehr als Folklore.

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Seit 1988 schloss der deutsche Leitindex den Dezember in 28 von 38 Jahren im Plus. Im Durchschnitt stehen +2,2 % zu Buche, der Median liegt mit +2,6 % sogar darüber. Das typische Dezemberjahr fiel also besser aus als der Schnitt, den einzelne schwache Jahre nach unten drücken. Im Monatsvergleich gehört der Dezember damit zur Spitzengruppe.