Durch fehlendes Wasser gibt es Verluste bei den Weihnachtsbaumproduzenten. Das spiegelt sich auch im Preis wider. Regionale Bäume sind dennoch günstiger als Tannen, die über längere Strecken transportiert wurden.

Mit der Adventzeit ist auch die Weihnachtsbaum-Saison gestartet. Wer sich einen Weihnachtsbaum aus dem heimischen Wald holt, muss dieses Jahr abhängig von der Größe des Baumes etwa zwei bis fünf Euro mehr pro Baum zahlen als im vergangenen Jahr.

Ein Grund dafür sind Umweltfaktoren. Die Bäume haben immer weniger Wasser zur Verfügung und bekommen sogenannten Trockenstress. Dadurch können sie wichtige Nährstoffe nicht aufnehmen und reagieren mit unregelmäßigem Wachstum oder vergilbten Nadeln.

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Zudem schwächt es den Baum, sodass er leichter von Parasiten befallen werden kann, wie Manuela Springer von der Forstbaumschule des Landes in Gädebehn bei Crivitz erklärt:"Wenn der Baum durch die Trockenheit geschädigt ist, können sich gerne auch Triebläuse ansiedeln. Die saugen dann zusätzlich noch an den Nadeln.