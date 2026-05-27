Saisonzeugnis 1. FC Nürnberg: Torwart und Abwehr - Bestwerte und Baustellen

Der 1. FC Nürnberg präsentiert die Noten für Torwart und Abwehr der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Reichert, Lochoshvili & Co. überzeugen, doch es gibt auch Schwachstellen.

Der 1. FC Nürnberg hat in der abgelaufenen Zweitliga-Saison eine beeindruckende Leistung gezeigt, die sich auch im ersten Teil des BILD- Saisonzeugnis ses widerspiegelt. Die Noten für den Torhüter und die Abwehr spieler, die mindestens fünf Pflichtspiele absolviert haben, fallen überwiegend positiv aus.

Besonders hervorzuheben ist die Defensivarbeit, die zu den besten der Liga zählte. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose konnte sich auf eine stabile Hintermannschaft verlassen, die den Grundstein für den Erfolg legte. Insgesamt kassierte der Club nur 42 Gegentore in 34 Spielen - ein Bestwert seit dem Bundesliga-Abstieg 2019. Das macht sich auch in den Einzelnoten bemerkbar, die wir hier im Detail analysieren.

Im Tor überzeugte Jan Reichert mit konstant guten Leistungen. Der 24-jährige Schlussmann absolvierte 33 Einsätze und wehrte insgesamt 107 Torschüsse ab - ligaweit der siebtbeste Wert. Nach den erwarteten Toren (xGoals) kassierte der Vize-Kapitän je nach Datenanbieter drei beziehungsweise neun Treffer weniger, als statistisch zu erwarten gewesen wären. Reichert, der noch bis 2027 unter Vertrag steht und das Interesse mehrerer Bundesligisten geweckt hat, zeigte nur wenige Wackler und war ein verlässlicher Rückhalt.

Seine Note: 2. In der Innenverteidigung war Luka Lochoshvili der absolute Gewinner der Saison. Der Sommerzugang von US Cremonese (Ablöse eine Million Euro) schlug voll ein. Bei gewonnenen Kopfballduellen (126), Zweikampfquote (62,4 Prozent) und Passquote (88,4 Prozent) zählte er jeweils zu den Top 20 der 2.

Liga. Zudem steuerte er starke sieben Scorerpunkte bei (fünf Tore, zwei Vorlagen). Seine Note: 1. An seiner Seite bildete Fabio Gruber ein eingespieltes Duo.

Der Kapitän war ebenfalls bei Luftduellen (169 gewonnen), Zweikämpfen (Erfolgsquote 62,3 Prozent) und Pässen (86,9 Prozent angekommen) top. Einige Bundesligisten wie Mainz, Augsburg und Gladbach haben den Peruaner auf dem Zettel. Note: 2. Auf der linken Abwehrseite überzeugte Berkay Yilmaz mit herausragenden Werten.

Der Linksverteidiger gewann die zweitmeisten Zweikämpfe (436) in der 2. Liga. Bei der Laufdistanz (322,1 Kilometer), intensiven Läufen (1984) und Sprints (588) war er jeweils der beste Nürnberger. Auch offensiv zeigte er sich stark mit einem Tor und acht Assists.

Seine Note: 1. Auf der rechten Seite hingegen gab es eine Schwachstelle. Henri Koudossou, Leihgabe vom FC Augsburg, verpasste durch einen Bänderriss im Sprunggelenk samt OP fünf Monate. In seinen 15 Einsätzen gelangen ihm zwei Treffer und eine Vorlage, dennoch blieb die rechte Abwehrseite eine Baustelle.

Note: 3. Auch die anderen Abwehrspieler konnten nicht durchweg überzeugen. Tim Janisch, ein Eigengewächs des FCN, zählt zu den Verlierern der Saison. Die lange Verletzungspause von Koudossou konnte er nicht für sich nutzen und kam nur auf 20 Einsätze.

Im Sommer ist er ein Leihkandidat. Note: 5. Justin von der Hitz, U17-Weltmeister, musste in seinem ersten Profijahr bis Februar auf sein Debüt warten. Er zeigte offensive Stärken, aber auch taktische und defensive Schwächen.

Er muss sich in der kommenden Saison deutlich steigern. Note: 4. Eric Porstner hingegen zeigte sich bei seinen fünf Einsätzen zuverlässig und robust. Da er am starken Yilmaz nicht vorbeikam, sind für die nächste Saison deutlich mehr Spielminuten zu erwarten.

Note: 3. Fazit: Die Abwehr des 1. FC Nürnberg war in der abgelaufenen Saison eine der stärksten der Liga. Mit Reichert, Lochoshvili, Gruber und Yilmaz hatte der Club vier Stammkräfte auf hohem Niveau.

Allerdings offenbarten sich auf der rechten Abwehrseite und bei den jungen Talenten noch Entwicklungspotenziale. Für die kommende Saison wird es darauf ankommen, diese Baustellen zu schließen, um den eingeschlagenen Weg fortsetzen zu können. Die Leistungsträger werden wohl nicht zu halten sein, doch die sportliche Leitung ist gefordert, adäquaten Ersatz zu finden. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Mannschaft unter dem neuen Trainer entwickeln wird





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