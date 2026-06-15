Mohamed Salahs ehemaliger Teamkollege hat Unruhe und Verwirrung gestiftet, indem er behauptet, dass Salah noch nicht über seine Zukunft weiß.

Die Zukunft des ägyptischen Fußball spielers Mohamed Salah ist weiterhin unklar. Ein ehemaliger Teamkollege von Salah hat Unruhe und Verwirrung gestiftet, indem er behauptet, dass Salah noch nicht über seine Zukunft weiß.

Salahs Berater hat jedoch ein Statement abgegeben, in dem er sagt, dass Salahs Zukunftpläne nicht mit Leuten besprochen werden, die nichts damit zu tun haben. Salah selbst hat in der vergangenen Spielzeit nur sieben Tore in der Premier League erzielt, was ein deutlicher Rückgang gegenüber seinen bisherigen Standards ist. Die Beziehung zwischen Salahs jetzigem Trainer Slot und ihm galt als angespannt. Salahs Karriere bei Liverpool hat jedoch viele Erfolge gebracht, darunter die Champions League und die Premier League.

Salah ist der erfolgreichste Torschütze in der Vereinsgeschichte von Liverpool mit 191 Premier-League-Treffern. Es bleibt abzuwarten, ob Salah bei Liverpool bleiben wird oder nicht





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