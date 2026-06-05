Salat-Coup: Ein Prozess um fünf Salatköpfe und eine internationale Note

Ein Prozess um fünf Salatköpfe, die im Juli 2025 aus einem Hochbeet in Lößnitz gestohlen wurden, hat am Amtsgericht in Aue eine internationale Note erhalten. Die mutmaßliche Täterin ist die Tschechin Jana B., die bereits wegen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Der Staatsanwalt schlug ein Strafbefehlsverfahren vor, und Jana B. muss innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen.

Gerichte klagen über Überlastung +++ Streitwert: 21 Euro und ein Riesen-Aufwand Verfahrensstau, überlastete Richter und Staatsanwälte im Dauerstress: An deutschen Gerichten wird gern geklagt – besonders über zu viel Arbeit.

Aber ist wirklich alles so wichtig, was da verhandelt wird? Ein Blick auf einen aktuellen Prozess am Amtsgericht in Aue nährt da leise Zweifel … Denn unter dem Aktenzeichen EH4Ds760Js43275/25 wird mit beachtlichem Aufwand ein Verfahren geführt, bei dem es eigentlich nur um eine Handvoll Grünzeug geht. Genauer gesagt um fünf Salatköpfe, die im Juli 2025 in zwei Nächten aus einem Hochbeet in Lößnitz („Die Täterin kam jeweils nachts gegen drei Uhr.

Sie nahm den Salat mit, riss aber auch Möhren raus, die sie liegen ließ, weil sie nicht reif waren“, sagt Kristin Rott, die das Gemüse mühevoll herangezogen und sorgsam gesichert hatte: Direkt auf das Hochbeet im Gemeinschaftsgarten der gepflegten Wohnanlage hat sie eine Überwachungskamera gerichtet und die Täterin beim Salat-Coup gefilmt.

„Mir geht es ums Prinzip“, versichert sie. Auf dem Video der Kamera entdeckten die Ermittler eine alte Bekannte, die dem Fall sogar eine internationale Note gibt: Die Frau, die da durch die Hecke brach, ist die Tschechin Jana B. (50), die just zwei Monate zuvor wegen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war.

„Deshalb hat dieStaatsanwalt, Richter, Opfer, Anwalt und sogar eine Dolmetscherin für die Tschechin – zum Verhandlungsbeginn um 13 Uhr saßen alle im Saal 206. Nur Jana B., die mutmaßliche Salat-Diebin, fehlte. Der Staatsanwalt schlug ein Strafbefehlsverfahren vor. Es wurden 70 Tagessätze à 10 Euro gegen die arbeitslose Tschechin verhängt.

Legt Jana B. nicht binnen zwei Wochen Einspruch ein, wird der Strafbefehl rechtskräftig. Zu den 700 Euro muss die Salat-Diebin dann noch 70 Euro Gerichtskosten und die Auslagen für Zeugen und Dolmetscher bezahlen





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