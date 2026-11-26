Nürnberg - Sie war früher Leistungssportlerin, er Möbelpacker, heute sind beide schwer krank: Eine Spezialküche soll Familie W. aus dem Nürnberger Land ein Stück Selbstständigkeit zurückgeben.

- Sie war früher Leistungssportlerin, er Möbelpacker, heute sind beide schwer krank: Eine Spezialküche soll Familie W. aus dem Nürnberger Land ein Stück Selbstständigkeit zurückgeben.

„Ich kann mir nicht mal ein Butterbrot schmieren“, sagt Susanne W. aus dem Nürnberger Land. „Salat umrühren können Sie vergessen, das sind unbeschreibliche Schmerzen. “ Der Grund: Die Küche ist für die knapp 40 Jahre alte Frau zu niedrig. Aus ergonomischer Sicht sollte die Arbeitsfläche so hoch sein, dass die Unterarme bei typischen Tätigkeiten auf Ellenbogenhöhe aufliegen können.

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„Wenn ich die Hände tiefer halten muss, bekomme ich Lähmungserscheinungen und mir fallen Sachen aus der Hand“, beschreibt Susanne W. das Problem. Sie leidet unter anderem an Schuppenflechtenrheuma, einer chronischen Autoimmunerkrankung der Gelenke und Sehnen. Schmerzen hat die ehemals erfolgreiche Sprinterin und Büroangestellte seit über 15 Jahren. Richtig schlimm wurde es 2021, als sie sich eigenen Angaben zufolge vom Brustbereich bis zu den Füßen kaum noch bewegen konnte und Berührungen extrem schmerzhaft waren.