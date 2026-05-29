Salihamidzic denkt über Rückkehr in den Profifußball nach

Der ehemalige Sportvorstand des FC Bayern, Hasan Salihamidzic, hat seine Bereitschaft für eine Rückkehr in den Profifußball bekundet. Er hat sich mit dem Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß versöhnt und blickt positiv auf seine Zeit beim Klub zurück.

Der ehemalige Sport vorstand des FC Bayern, Hasan Salihamidzic , hat seine Rückkehr in den Profifußball drei Jahre nach seiner Entlassung beim Rekordmeister in Betracht gezogen. In einem Interview mit ' Sport 1' hat er seine Bereitschaft für einen neuen Job bekundet, ohne jedoch Details über die Art des Jobs zu geben.

Salihamidzic wurde am letzten Spieltag der Saison 2023 zusammen mit Vorstandschef Oliver Kahn entlassen. Obwohl er zu Beginn Schwierigkeiten hatte, sich von seiner Entlassung zu erholen, hat er inzwischen eine Versöhnung mit dem Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß erreicht. Die beiden haben sich beim Kartenspiel 'Schafkopf' ausgesprochen und Hoeneß hat sich bei Salihamidzic entschuldigt. Salihamidzic hat von 1998 bis 2007 für die Bayern gespielt und war von 2017 bis 2023 als Sportdirektor und Sportvorstand tätig.

Die Entlassung von Salihamidzic und Kahn wurde vom mächtigen Aufsichtsrat um Hoeneß beschlossen, wobei die Vorgehensweise beim Rauswurf des Trainers als Hauptvorwurf genannt wurde





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