Salman Rushdie schildert den Schock-Moment des Messerangriffs

Salman Rushdie, der Schriftsteller, der 2022 bei einer Lesung in den USA angegriffen wurde, schilderte in seinem Eröffnungsplädoyer den Moment des Angriffs. Der Angeklagte Hadi Matar ist wegen versuchten Mordes angeklagt.

Nur knapp entging der Schriftsteller Salman Rushdie dem Tod. In seinem Eröffnungsplädoyer schildert der Staatsanwalt nun den Moment, der Schockwellen durch die Welt sandte. Am Dienstag vor einem US-Gericht hat der Schriftsteller den Messerangriff auf sich im Jahr 2022 geschildert. 'In letzter Minute' habe er den Mann gesehen, der bei einer Konferenz auf ihn zugestürmt war, berichtete Rushdie vor den Geschworenen in Mayville im Bundesstaat New York.

Dann habe er die Stiche gefühlt und später in einem 'See von Blut' gelegen, sagte der 77-Jährige. Der Angeklagte, US-Amerikaner Hadi Matar aus New Jersey, hatte Medien gesagt, er habe nur zwei Seiten von Rushdies berühmtem Buch 'Die Satanischen Verse' gelesen, glaube aber, der Autor habe 'den Islam angegriffen'. Matar ist den Gerichtsakten zufolge wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt. Er hatte auf nicht schuldig plädiert. Ihm drohen mehr als drei Jahrzehnte Haft. Nach Angaben der 'New York Times' skandierte er beim Eintritt in den Gerichtssaal zweimal 'Free Palestine' ('Befreit Palästina').Das US-Justizministerium erklärte im Juli vergangenen Jahres, Matar habe mit dem Mordversuch im August 2022 'einen terroristischen Akt im Namen der Hisbollah' begangen. Matar hatte bei der Attacke in Chautauqua am 12. August 2022 mindestens zehn Mal auf Rushdie eingestochen. Der Autor erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, am Hals und am Unterleib und ist seit dem Angriff auf einem Auge blind. Durch die Messerattacke ist sein rechtes Auge erblindet, auch in seine verletzte Hand ist das Gefühl 'nicht vollständig zurückgekehrt', wie er sagt. Bezirksstaatsanwalt Jason Schmidt schilderte nach Angaben der 'New York Times' in seinem Eröffnungsplädoyer am Montag im Bezirk Chautauqua im Westen des Bundesstaates, wie der vermummte Täter auf die Bühne gestürmt sei. Matar habe sich auf Rushdie gestürzt. Dann 'stieß er das Messer immer und immer und immer und immer wieder in Herrn Rushdie hinein', so Schmidt weiter. 'Er stach, schwang und schnitt in Herrn Rushdies Kopf hinein.'Salman Rushdie, 76, war seit 1988 aufgrund seines Buches 'Die Satanischen Verse' wiederholt Opfer von Drohungen und Mordversuchen. Die iranische Staatsführung bezeichnete das Buch als blasphemisch. Irans damaliges geistliches Oberhaupt Ayatollah Khomeini rief 1989 in einer Fatwa zur Tötung des Schriftstellers auf. Der US-Bundespolizei FBI zufolge unterstützte die libanesische Hisbollah die Fatwa. Der heute 77-jährige Rushdie hatte den Vorfall in seinem im April 2024 veröffentlichten Buch 'Knife: Gedanken nach einem Mordversuch' verarbeitet.





Salman Rushdie Messerangriff Hadi Matar Chautauqua Die Satanischen Verse Hisbollah

