Salpetersäure-Unfall in Krefeld: Feuerwehr hebt extreme Gefahrenwarnung auf

Die Feuerwehr hat die Gefahr durch ausgelaufene Salpetersäure in Krefeld eingedämmt. Die Warnung gilt nur noch im Umkreis von 200 Metern.

Nach dem Gefahrgutunfall in Krefeld hat die Feuerwehr die Gefahr durch auslaufende Salpetersäure eindämmen können. Die zuvor ausgesprochene Warnung vor einer 'extremen Gefahr' für die Bevölkerung wurde aufgehoben. Der Einsatz folgte auf einen Unfall eines Lastwagens in der Nacht, der mit 23 Tonnen Salpetersäure beladen war.

Der Lastwagen war so stark beschädigt worden, dass die ätzende Ladung auslief. Die Behörden hatten daraufhin in einem Umkreis von 1000 Metern zunächst vor einer 'extremen Gefahr' für die Gesundheit gewarnt. Die Menschen wurden aufgefordert, in geschlossenen Räumen zu bleiben.

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Feuerwehr begrenzt Salpetersäure-Warnung auf 200 Meter

Die Feuerwehr warnt nicht mehr vor einer extremen Gefahr, sondern nur noch vor einer 'Gefahr' im Umkreis von 200 Metern um die Unfallstelle. Außerhalb dieses Radius können alle Personen die geschlossenen Räume wieder verlassen.

Die Einsatzkräfte teilten mit, dass ein Großteil der ausgetretenen Salpetersäure inzwischen aufgenommen werden konnte. Aktuell befindet sich jedoch noch rund eine Tonne des Gefahrstoffs als Lache auf der Straße.

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Von dieser verbliebenen Lache gehen weiterhin Dämpfe aus. Deshalb bleibt der Bereich um die Unfallstelle für die Feuerwehr im Fokus, auch wenn die Warnung für den übrigen Stadtteil aufgehoben wurde.

Behörden warnen weiter vor Geruchsbelästigung

Die Behörden warnten trotz der Entwarnung im engeren Bereich weiterhin die Menschen im gesamten Krefelder Stadtgebiet vor einer möglichen Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr betonte jedoch, dass davon keine Gefahr ausgehe.

Die Stadt und die Feuerwehr nannten zudem eine Vorsichtsmaßnahme für Bildungseinrichtungen. Vier Schulen und zwei Kindergärten blieben am Freitag vorsorglich geschlossen.

Autobahn 57 und Bahnverkehr zeitweise unterbrochen

Die Autobahn 57 war wegen des Einsatzes zwischen den Anschlussstellen Krefeld-Oppum und Krefeld-Gartenstadt vorübergehend voll gesperrt. Zusätzlich wurde die Bahnverbindung zwischen Duisburg und Krefeld unterbrochen.

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Für Pendler und Reisende zwischen Duisburg und Krefeld bedeutete die Unterbrechung der Bahnverbindung, dass die Strecke während der Störung nicht genutzt werden konnte. Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Berichterstattung. Die Quelle nennt keine Angaben zur Wiedereröffnung der Autobahn oder zur Wiederaufnahme des Bahnverkehrs.