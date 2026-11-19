Helga Heller aus Mueldorf am Inn verkauft ein originales Salvador Dali Werk bei Bares fuer Rares. Die Expertin Dr. Bianca Berding bestaetigt die Echtheit und der Hammerpreis liegt deutlich ueber dem Wunschpreis.

Die bekannte Sendung "Bares für Rares" präsentierte am Donnerstag, den 19. November 2026, erneut eine Folge voller skurriler und faszinierender Sammlerstücke. Die Führung obliegt dabei dem erfahrenen Moderator Horst Lichter, der seit vielen Jahren das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit den originellen und teils fragwürdigen Schätzungen bereichert. In der aktuellen Ausgabe standen die Geschichten hinter den Objekten im Mittelpunkt, während Händler und Gutachter um die wahre Identität und den monetären Wert der Exponate rangen.

Echtheitsbestaetigung durch Expertin Dr. Bianca Berding

Der Höhepunkt der heutigen Sendung war das Angebot von Helga Heller aus Mühldorf am Inn sowie ihrer Tochter Alexandra aus München. Die beiden präsentierten eine motivreiche Skulptur, die sich als Originalwerk des weltbekannten surrealistischen Künstlers Salvador Dalí entpuppte. Das Kunstobjekt hatte Helga Heller bei der Auflösung einer Boutique in Hachenburg entdeckt und erworben. Die Fachfrau Dr. Bianca Berding bestätigte daraufhin die Authentizität des Stücks. Es handelt sich um die Arbeit "Caduceus I", die der Künstler im Jahr 1982 entwarf. Die Figur vereint unterschiedliche Symbole wie einen geflügelten Baumstamm, eine Schlange mit drachenähnlichem Kopf und ein verchromtes Ei. Zudem sind im Untergrund Teile des Hippokratischen Eides in französischer Sprache eingearbeitet, was der Arbeit eine rätselhafte und symbolträchtige Wirkung verleiht.

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Technische Details und Herstellungsverfahren

Das verkaufte Exemplar wurde im Jahr 1987 gefertigt und trägt die unique Nummer 361 aus einer insgesamt begrenzten Auflage von 2.000 Stück. Die Fertigung besteht überwiegend aus unterschiedlich patinierter Bronze, wobei die Schlange vergoldet ist. Eine spezifische Plakette des Kunstwerks besteht aus Sterlingsilber. Obwohl Helga Heller den Wunschpreis für das Werk mit bescheidenen 300 Euro ansetzte, lag dieser Wert weit unter dem tatsächlichen Marktwert. Dr. Bianca Berding bezifferte die Schätzung des Dalí-Originals auf einen Bereich zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Diese Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Expertenwert zeigte, wie wichtig fundierte Gutachten bei der Auktionsvorbereitung sind.

Hochergebnis durch freiwilliges Gebot des Händlers

Im Händlerraum starteten die Gebote zunächst bei dem niedrigen Wunschpreis von 300 Euro der Verkäuferin. Sobald die Expertenschätzung von Dr. Bianca Berding bekannt gegeben wurde, stieg das Interesse und der Preis rasch weiter. Der Händler Wolfgang erhöhte sein Gebot schließlich freiwillig auf 1.200 Euro und erhielt den Zuschlag für die Skulptur. Durch diesen Abschluss vervierfachte sich der ursprüngliche Wunschpreis der Verkäuferin Helga Heller deutlich. Dieser Vorgang unterstrich die Dynamik des Marktes für authentische Kunstwerke, selbst bei kleineren Auflagen und mittelalterlichen Motiven.

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Weitere verkaufte Sammlerstuicke der Sendung

Neben dem Dalí-Exponat präsentierten weitere Teilnehmer interessante Fundstücke. Clara und Fabian aus Köln verkauften im Auftrag eines Freundes ein funktionsfähiges Instrument von H. Hughes & Son aus London, das auf die Jahre etwa 1890 bis 1900 datiert wird. Für dieses historische Musikinstrument sprach die Expertin eine Schätzung von 350 bis 450 Euro aus. Karin und Micha brachten eine Vase mit, die sie nach einer Hausräumung erhalten hatten. Aufgrund von Abweichungen bei Farbe, Form und Qualität konnte deren Echtheit nicht bestätigt werden. Im Falle einer bestätigten Authentizität läge die Schätzung jedoch bei 2.000 bis 3.000 Euro. Monika aus Elsdorf stellte ein siebenteiliges Puppenhaus-Service aus Sterlingsilber vor, das im Jahr 2000 gefertigt wurde. Die Einschätzung hierfür belief sich auf 150 Euro.

Historische Objekte und Schmuck aus verschiedenen Epochen

Auch weitere Teilnehmer brachten historische Relikte mit, die in die Auktion gingen. Birgitt und Jochen aus Kassel boten ein Schild aus dem Nachlass von Jochens DKW-Lehrmeister an. Das Stück wird in die Zeit der 1940er- bis frühen 1950er-Jahre eingeordnet. Die Experten schätzten den historischen Wert auf 500 bis 600 Euro. Wibke aus Düsseldorf brachte zudem ein um das Jahr 1900 in Deutschland gefertigtes Schmuckstück mit. Es besteht aus Roségold und Platin mit Diamantbesatz und wurde auf einen Wert von 800 bis 900 Euro geschätzt. Ob und für wie viel Geld all diese weiteren Stücke über den Händlertresen gingen, bleibt Teil der spannenden Historie der aktuellen Ausgabe.