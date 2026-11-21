Helga Heller verkaufte eine Salvador Dali Skulptatur auf Bares fur Rares. Der Hammerpreis lag bei 1200 Euro, deutlich hoher als die geschatzte Spanne von Experten.

Im Rahmen der seit Jahren etablierten Sendung " Bares Fur Rares" des offentlich-rechtlichen Fernsehens prasentierten Helga Heller und ihre Tochter Alexandra Heller eine seltene Kunstarbeit. Am vergangenen Donnerstag, dem vergangenen Donnerstag, zeigten die beiden aus Muhlendor am Inn stammende Helga Heller sowie Alexandra aus Munchen eine außergewöhnliche Skulptatur des spanischen Surrealisten Salvador Dalí. Die Präsentation dieses Stücks gilt als das Highlight der aktuellen Sendungswoche, da es eine spannende Herkunftsgeschichte mit einem unerwarteten finanziellen Ergebnis verbindet.

Historie Der Dalí Skulptatur Caduceus I

Helga Heller entdeckte das Kunstobjekt zufällig bei der Auflösung einer Boutique in Hachenburg und erwarb es für einen geringen Betrag. Die Expertin Dr. Bianca Berding bestätigte im Studio die Authentizität des Werkes, bei dem es sich um das Original "Caduceus I" handelt. Salvador Dalí entwarf dieses spezifische Modell im Jahr 1982, wodurch es historische Bedeutung als Teil seines späten Schaffens erlangt. Die Skulptatur ist komplex gestaltet und zeigt Motive wie einen geflügelten Baumstamm sowie eine Schlange mit einem drachenähnlichen Kopf, die um ein verchromtes Ei herum positioniert sind.

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Neben den visuellen Elementen wurden Teile des Hippokratischen Eides in Französisch in den Sockel der Figur eingearbeitet, was der Arbeit eine tiefe symbolträchtige und rätselhafte Wirkung verleiht. Das gezeigte Exemplar trug die Seriennummer 361 und wurde im Jahr 1987 gefertigt. Es stammt aus einer insgesamt auf 2000 Stück begrenzten Auflage, was es zu einem gesuchten Sammlerstück macht. Die Materialzusammensetzung besteht überwiegend aus unterschiedlich patinierter Bronze, wobei die Schlange vergoldet ist und die Plakette aus Sterling Silber gefertigt wurde.

Preisvorstellung Und Expertenschätzung

Die Verkäuferin Helga Heller hatte den Wert des Stücks erheblich unterschätzt und sich für den Verkauf lediglich 300 Euro gewünscht. Diese Bescheidenheit stand in starkem Kontrast zur fachlichen Einschätzung der Expertin Dr. Bianca Berding. Diese bezifferte den marktgerechten Wert des Dalí-Originals deutlich höher und nannte eine Spanne von 1000 bis 1500 Euro. Die Diskrepanz zwischen dem Wunschpreis der Verkäuferin und der realen Marktlage war somit von Anfang an groß und schuf eine hohe Spannung im Händlerraum.

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Als der Verkauf im Händlerraum begann, starteten die Gebote traditionell bei dem von der Verkäuferin genannten Betrag von 300 Euro. Nachdem Dr. Bianca Berding ihre höhere Expertenschätzung von 1000 bis 1500 Euro bekannt gegeben hatte, änderte sich die Dynamik im Raum sofort. Die potenziellen Käufer realisierten den wahren Wert des Kunstwerks, was zu einem raschen Anstieg der Gebote führte. Die Atmosphäre war von der Erkenntnis geprägt, dass hier ein echtes Sammlerstück zu einem fairen Preis erworben werden konnte.

Verkaufsverlauf Und Finale Hammerpreis

Im weiteren Verlauf der Auktion zeigte sich der Sammler Wolfgang als entschiedener Bieter. Nachdem die Gebote zunächst langsam stiegen, vollzog sich ein entscheidender Moment, als Wolfgang sein Gebot freiwillig auf 1200 Euro erhöhte. Dieser Schritt unterstrich die akzeptierte Marktrealität nach der Experteneinschätzung und beendete die Wettbewerbsphase für das Stück. Der Zuschlag ging letztlich an ihn, wodurch die Transaktion mit diesem Betrag abgeschlossen wurde.

Der finale Hammerpreis von 1200 Euro bedeutete für Helga Heller und ihre Tochter Alexandra ein überraschend gutes Ergebnis. Damit erzielten sie das Vierfache ihres ursprünglichen Wunschpreises von 300 Euro, was den Erfolg des Verkaufs unterstreicht. Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie wichtig fundierte Bewertungen bei der Veräußerung von Kunstwerken sein können. Für die Familie Heller aus Muhlendord am Inn war es zudem eine lohnende Bestätigung, dass die Entdeckung in Hachenburg sich finanziell mehr als gelohnt hat.