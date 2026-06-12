Salz als Dünger für Zimmerpflanzen

Salz kann als Alternative zu teuren Düngemitteln dienen, wenn man weiß, welches Salz geeignet ist. Bittersalz, auch Epsom-Salz genannt, liefert Magnesium und Schwefel, die für das gesunde Wachstum von Zimmerpflanzen wichtig sind.

Salz ist mehr als nur Würze - es kann für Zimmerpflanzen zum echten Kraft-Booster werden. Doch wer zur falschen Packung greift, schadet seinen grünen Lieblingen mehr, als er ihnen hilft.

Seit Jahrhunderten gilt Salz als Weißes Gold. Heute steht es in fast jeder Küche. Aber es kann noch mehr: Auch Zimmerpflanzen profitieren davon - wenn man weiß, welches Salz das richtige ist. Wer kräftige, gesunde Pflanzen will, muss regelmäßig düngen, erklärt.

Viele Produkte aus dem Handel sind allerdings teuer. Zudem stecken darin oft Zusätze, die nicht jeder verwenden möchte. Eine Alternative kann Salz sein. Mit der richtigen Anwendung lässt sich so gezielt nachhelfen.

Der Vorteil: Man weiß genau, welche Stoffe ins Gießwasser kommen. Doch Vorsicht - nicht jedes Salz ist geeignet. Auch Meersalz oder Himalaja-Salz sind keine gute Idee. Sie können die Wurzeln daran hindern, ausreichend Wasser aufzunehmen.

Im schlimmsten Fall trocknet die Pflanze aus, obwohl die Erde noch feucht ist. Hinzu kommt: Natrium und Chlorid können in größeren Mengen schädlich sein. Sie stören die Aufnahme wichtiger Nährstoffe. Geeignet ist stattdessen Bittersalz, auch Epsom-Salz genannt.

Dabei handelt es sich um ein natürliches Mineral aus Magnesium und Schwefel. Es schmeckt stark bitter und ist nicht zum Verzehr gedacht. Bittersalz liefert Magnesium - einen zentralen Nährstoff für Pflanzen. Er wird für die Fotosynthese benötigt und ist damit an der Energiegewinnung beteiligt.

Auch der enthaltene Schwefel ist wichtig. Er hilft bei der Bildung von Proteinen und Enzymen. Beides braucht die Pflanze für gesundes Wachstum. Nur alle paar Monate mit Bittersalz zu versorgen, es sei denn, eine Pflanze zeigt Mangelerscheinungen, wie beispielsweise gelbe Flecken auf den Blättern.

Für das Gießwasser wird etwa ein Esslöffel Bittersalz in drei Litern lauwarmem Wasser aufgelöst. Mit dieser Mischung können auch andere Zimmerpflanzen gegossen werden, selbst wenn nur eine Pflanze Symptome zeigt. Alternativ lässt sich die betroffene Pflanze direkt besprühen. Über die Blätter kann sie die Mineralstoffe schneller aufnehmen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salz Dünger Zimmerpflanzen Bittersalz Epsom-Salz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gartentipp: Ein Hausmittel als Dünger lässt Pfingstrosen prächtig wachsenPfingstrosen verschönern jeden Garten. Mit einem Hausmittel wachsen sie auch in dieser Gartensaison wieder prächtig.

Read more »

Zitronenbäume düngen: Ein günstiges Hausmittel ist der beste Dünger dafürZitronenbäume sind im Sommer echte Hingucker. Damit die Pflanze auch in voller Pracht strahlt, hilft ein einfacher Dünger, den die meisten vermutlich einfach in den Müll werfen.

Read more »

Neue Methode zur Lithium-Gewinnung aus festem Salz benötigt kaum FrischwasserDie Lithiumgewinnung aus lithiumhaltiger Sole ist umweltunfreundlich. Ein neues Verfahren extrahiert Lithium effizienter und soll besser für die Umwelt sein.

Read more »

Kaffeesatz im Garten: 10 Pflanzen vertragen Kaffeesatz nicht als DüngerKaffeesatz ist ein beliebtes Hausmittel zum Düngen. Doch einige Gewächse vertragen Kaffeesatz als Dünger nicht gut.

Read more »