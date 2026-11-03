Salzbergwerk Schacht Konrad: Sanierungskosten für Sachsen-Anhalt explodieren auf 130 Millionen Euro

Das Ende des Salzbergwerks ist besiegelt. Das Land Sachsen-Anhalt muss nun die Sicherung der Grube übernehmen und mit Kosten von rund 130 Millionen Euro rechnen.

Die Ära des früheren Kali- und Salzbergwerks in der Region ist endgültig vorbei, da keine wirtschaftliche Perspektive mehr besteht. Der Betreiber der Anlage, die lange Zeit als Giftmülldeponie diente, hat seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen können und ist pleitegegangen. Dies führt dazu, dass alle derzeit noch beschäftigten Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren und das Land Sachsen-Anhalt gezwungen ist, massive finanzielle Mittel aufzubringen, um die Sicherheit der riesigen unterirdischen Struktur zu gewährleisten.

Schließung des Betriebs und Insolvenzverfahren

Bis zum 31. Oktober hielten die Beschäftigten den Betrieb noch am Laufen und sicherten die riesige Anlage kontinuierlich. Parallel dazu suchte der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Lucas Flöther nach einem neuen Investor, um die Grube langfristig zu erhalten. Obwohl es Interessenten gab, scheiterte der Verkauf an keiner Einigung, weshalb das ehemalige Bergwerk seit einigen Tagen stillsteht. Abfälle aus Müllverbrennungsanlagen und der Industrie werden seither nicht mehr angenommen.

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Laut Angaben des Unternehmens reichte das verfügbare Geld nicht mehr aus, um die Grube nachhaltig zu sichern. Die 90 Mitarbeiter, die bis zuletzt im Einsatz waren, stehen nun vor dem Aus. Das Insolvenzverfahren markiert den offiziellen Abschluss der kommerziellen Nutzung dieser historischen Abbaufläche, die einst einen bedeutenden Beitrag zur Rohstoffversorgung leistete.

Rolle des Landes und Sicherheitsmaßnahmen

Prof. Dr. Lucas Flöther erklärte gegenüber BILD, dass das Land Sachsen-Anhalt im Wege der Ersatzvornahme agieren kann, um die Grube zu sichern und zu überwachen. Dies bedeutet, dass das Land notwendige Sicherungsarbeiten selbst veranlassen muss, wenn der eigentliche Verantwortliche sie nicht mehr durchführen kann. Eine entscheidende Rolle wird dabei das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) übernehmen, das die technischen Aspekte koordiniert.

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Nancy Eggeling, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, bestätigte gegenüber BILD, dass das LAGB die notwendigen Arbeiten und Maßnahmen zur Sicherung und dauerhaften Verwahrung des Bergwerkes vorbereitet. Diese staatliche Intervention ist unerlässlich, um katastrophale Folgen für die Oberfläche und die Bevölkerung zu verhindern. Die Verantwortung liegt nun eindeutig bei den Landesbehörden, die eine stabile Zukunft der Fläche gewährleisten müssen.

Astronomische Sanierungskosten und historische Hintergründe

Die finanziellen Belastungen für die öffentliche Hand sind enorm. Eine frühere Hochrechnung des Wirtschaftsministeriums bezifferte den möglichen Aufwand auf rund 130 Millionen Euro. Diese Summe bestätigt Nancy Eggeling nun erneut und warnt davor, dass mit Aufwendungen in dieser Größenordnung über einen längeren Zeitraum gerechnet werden muss. Die Kosten entstehen durch die komplexen ingenieurtechnischen Maßnahmen, die zur Stabilisierung erforderlich sind.

Die Grube erstreckt sich über rund 14 Quadratkilometer, was einer Fläche von etwa 2000 Fußballfeldern entspricht. Von 1905 bis 1982 wurden dort Kali und Steinsalz abgebaut. Zurück blieben riesige Hohlräume in mehreren Hundert Metern Tiefe, die stabilisiert werden müssen, um Menschen über der Erde zu schützen. Deshalb werden die Hohlräume verfüllt, um Setzungen und Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.

Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen wurde bereits in der Vergangenheit deutlich, als es 1996 zu schweren Gebirgsschlägen kam. Diese historischen Ereignisse unterstreichen die Gefahr, die von ungesicherten unterirdischen Hohlraumstrukturen ausgeht. Die jetzigen Sicherungsarbeiten zielen darauf ab, ähnliche Vorfälle zukünftig auszuschließen und die langfristige Stabilität der gesamten Region zu garantieren.