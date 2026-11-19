Die Stadt Salzburg lässt das Schloss Mirabell am 18. November nicht rot leuchten. Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl lehnt den Antrag ab.

Die Salzburg er Stadtverwaltung hat die geplante rote Beleuchtung des Schloss Mirabell zum Internationalen Tag der Verfolgung von Christen am 18. November abgelehnt. Statt des traditionell symbolischen Lichts bleibt das historische Gebäude in der kommenden Nacht dunkel. Diese Entscheidung trifft den Leiter der Aktion, die katholische Hilfswerk Gruppe Kirche in Not, die jährlich mit dieser Geste weltweit auf die Lage von Christen aufmerksam macht.

Vizebürgermeister lehnt roten Schein ab

Der ausschlaggebende Beschluss erfolgte durch den Vizebürgermeister der Landeshauptstadt, Kay-Michael Dankl, der der Partei KPÖ Plus angehört. Gegenüber dem Sender Salzburg24 begründete er seine Ablehnung damit, dass die Stadt als Verwaltungseinheit religiös und weltanschaulich strikt neutral bleiben müsse. Er verwies darauf, dass das Schloss Mirabell im Vorjahr 2025 lediglich ausnahmsweise einmalig rot angestrahlt worden sei, um einen Sonderfall darzustellen, der nun nicht wiederholt werden könne.

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Konflikt zwischen Neutralität und Solidarität

Gegen die Entscheidung regte sich Widerspruch innerhalb der städtischen Politik. Der konservative Gemeinderat der ÖVP, Jurica Mustac, hatte zuvor einen entsprechenden Antrag eingebracht, um das Schloss erneut in Rot erstrahlen zu lassen. Mustac argumentierte, dass eine allgemeine Gedenkzeremonie für alle Glaubensverfolgten keine konkrete Solidarität mit einer spezifischen Gruppe ausschließe. Er betonte, dass man beide Positionen gleichzeitig vertreten könne, ohne gegen die Neutralitätspflicht zu verstoßen.

Mustac führte zudem an, dass die Stadtverwaltung bereits in der Vergangenheit andere gesellschaftspolitische Signalsetzungen ermöglicht habe. So soll das Schloss Mirabell laut Angaben des Österreichischen Rundfunks ab dem 25. November für einen Zeitraum von 16 Tagen in Orange leuchten. Diese Maßnahme dient dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und demonstriert, dass farbliche Beleuchtungen für öffentliche Anliegen durchaus möglich sind. Zudem wurde am 22. August ein UN-Gedenktag begangen, an dem das Schloss weiß beleuchtet wurde, um an alle aufgrund ihres Glaubens verfolgten Menschen zu erinnern, was laut Dankl auch Atheisten einschließt.

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Private Initiativen nehmen den Platz ein

Trotz des Verzichts der städtischen Verwaltung bleibt die Aktion zum Internationalen Tag der Verfolgung von Christen nicht ohne Auswirkungen. Die Erzdiözese Salzburg berichtete, dass in diesem Jahr 19 Gebäude im Bundesland Salzburg rot angestrahlt wurden. Dazu gehören prominente sakrale Bauwerke wie der Dom Salzburg sowie die Pfarrkirche in Salzburg-Aigen. Diese privaten oder kirchlichen Initiativen füllen die Lücke, die durch die Unterlassung der städtischen Beleuchtung entstanden ist.

Globale Beteiligung ohne Salzburgs Schloss

Auf internationaler Ebene bleibt die Teilnahmequote der Aktion hoch. In ganz Österreich nahmen mehr als 350 Gotteshäuser und öffentliche Gebäude an der Initiative teil. Auch im Nachbarland Deutschland beteiligten sich rund 200 Kirchen an der Aktion von Kirche in Not. In anderen Weltstädten, wie Paris, wird das Symbol der roten Beleuchtung ebenfalls fortgesetzt, wo beispielsweise der Obelisk auf der Place de la Concorde leuchtet. Salzburg bleibt somit eine von wenigen europäischen Metropolen, die dieses Jahr auf die offizielle städtische Teilnahme verzichtet haben.