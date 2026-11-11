Salzburger Bürgermeister darf Gehalt nicht kürzen trotz Gemeindekrise

In der kriselnden Gemeinde Ebenau spart die Bevölkerung, doch Bürgermeister Johannes Fürstaller ist gesetzlich untersagt, sein Gehalt um zehn Prozent zu senken.

Die kleine Gemeinde Ebenau im Salzburger Land befindet sich in einer schweren finanziellen Schieflage. Mit rund 1500 Einwohnern steht die Kommune vor massiven Haushaltsengpässen, die tiefgreifende Einsparmaßnahmen erforderlich machen. Um die Kassen zu entlasten, müssen alle Ausgaben pauschal um zehn Prozent gekürzt werden. Eine Ausnahme bilden lediglich Gehälter und vertraglich vereinbarte Zahlungen, die weiterhin vollumfänglich zu leisten sind.

Gesetzliches Verbot für Gehaltsverzicht

Bürgermeister Johannes Fürstaller (40) von der Liste Ebenauer Volkspartei wollte mit gutem Beispiel vorangehen. Er beabsichtigte, seinen eigenen Monatsbezug um denselben prozentualen Anteil zu reduzieren wie andere Ausgabenposten. Sein aktuelles Bruttogehalt beträgt derzeit 6103,90 Euro monatlich. Fürstaller plante, auf rund 610 Euro dieses Einkommens zu verzichten, um symbolisch zur Entlastung der Gemeindekasse beizutragen. Dieses Vorhaben wurde ihm jedoch untersagt.

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Die rechtliche Grundlage für das Verbot bildet das Salzburger Bezügegesetz. Dort ist ausdrücklich festgelegt, dass auf gesetzlich bestimmte Ansprüche grundsätzlich nicht verzichtet werden kann. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmesituationen, in denen ein solcher Verzicht zulässig ist. Diese gelten beispielsweise dann, wenn dem Bürgermeister einer kleinen Gemeinde durch den Bezug Nachteile bei der Pension oder Sozialversicherung entstehen würden. Die geplante Kürzung des Bürgermeisters fällt nicht unter diese Sonderfälle.

Praktische Alternativen und Spenden

Statt auf sein Gehalt zu verzichten, sucht Johannes Fürstaller nach anderen Wegen, um der Gemeinde zu helfen. Er fährt aktuell den Schulbus oder arbeitet aushilfsweise im Kindergarten. Diese Tätigkeiten ermöglichen es ihm, direkt zur Infrastruktur und zum Alltag der Bewohner beizutragen, ohne gegen das Bezügegesetz zu verstoßen. Der Verzicht auf den Teil des Gehalts würde die Finanzprobleme der Gemeinde natürlich nicht lösen.

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Fürstaller räumt selbst ein, dass sein persönlicher Verzicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre. Oft wird er gefragt, warum er das Geld, auf das er nicht verzichten darf, nicht einfach spendet. Er betont, dass er ohnehin schon rund 8000 Euro im Jahr an Vereine und Projekte spendet. Zudem müsste sein Bürgermeistergehalt zunächst vollständig ausgezahlt und versteuert werden. Würde er das Geld anschließend verschenken, müsste er auch auf den steuerpflichtigen Teil zahlen, den er eigentlich vermeiden wollte.

Vergleichbare Regelungen in Deutschland

Auch in Deutschland können Amtsträger nicht ohne Weiteres erklären, dass sie auf einen Teil ihrer gesetzlich festgelegten Bezüge verzichten wollen. Für Bundesbeamte, Richter und Soldaten bestimmt das Bundesbesoldungsgesetz ausdrücklich, dass sie auf ihre gesetzliche Besoldung weder ganz noch teilweise verzichten dürfen. Diese parallele Regelung zeigt, dass das Prinzip der gesetzlichen Unabänderlichkeit von Amtsbezügen in verschiedenen Rechtsräumen ähnlich gehandhabt wird.