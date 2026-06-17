Sam Altman und OpenAI: Vom Startup zur KI-Macht mit ethischen Kontroversen

Der Artikel beleuchtet die Karriere von Sam Altman, CEO von OpenAI, und die Entwicklung des Unternehmens vom Non-Profit-Projekt zum milliardenschweren KI-Giganten. Neben den technischen Meilensteinen wie GPT-3 und ChatGPT werden die anhaltenden ethischen Debatten um Militärkooperationen und die gesellschaftliche Verantwortung von KI-Unternehmen thematisiert.

Sam Altman ist eine der zentralen Figuren in der künstlichen Intelligenz-Branche und CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter dem weltberühmten Chatbot ChatGPT, der von Millionen Menschen täglich genutzt wird.

Nach einer Finanzierungsrunde Anfang 2026 erreichte OpenAI eine Bewertung von 840 Milliarden US-Dollar, ein Meilenstein, der den enormen Einfluss und das Wachstum des Unternehmens unterstreicht. Altmans Karriere war jedoch keineswegs geradlinig; sie war geprägt von frühem technischen Interesse, Studienabbruch, unternehmerischen Risiken und öffentlichen Kontroversen, die bis in die jüngste Vergangenheit reichen. Schon in jungen Jahren zeigte Altman große Affinität zu Technologie; sein erster Apple Macintosh weckte seine Leidenschaft für das Programmieren.

Obwohl er ein Informatikstudium an der renommierten Stanford University begann, verließ er es bereits nach wenigen Jahren, um sich vollends seinem ersten Startup zu widmen. Gemeinsam mit anderen gründete er Loopt, ein soziales Netzwerk für Standortdienste, das zwar Innovationspreise gewann, aber letztlich nicht den erhofften Durchbruch erzielte. Nach dem Verkauf von Loopt wandte sich Altman philanthropischen und forschungsorientierten Projekten zu und investierte in verschiedene Technologie-Startups.

Sein Engagement für künstliche Intelligenz führte ihn 2015 zu OpenAI, das ursprünglich als Non-Profit-Organisation gegründet wurde, um KI zum Wohle der Menschheit zu entwickeln. Zusammen mit Elon Musk und anderen prominenten Unterstützern sollte OpenAI ein Gegengewicht zu großen Tech-Konzernen bilden. Musk zog sich jedoch später aus dem Projekt zurück. 2019 vollzog OpenAI einen strategischen Wandel: Altman wurde CEO der neu geschaffenen gewinnorientierten子公司, während die ursprüngliche Non-Profit-Stiftung bestehen blieb. Diese Struktur ermöglichte größere Investitionen und beschleunigte die Entwicklung leistungsstarker KI-Modelle.

Der technologische Durchbruch gelang OpenAI mit GPT-3 im Jahr 2020, einem Sprachmodell von beispielloser Größe und Fähigkeit. Der wahre globale Erfolg stellte sich jedoch 2022 mit der Veröffentlichung von ChatGPT ein, einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die es jedem ermöglichte, mit der KI zu interagieren. Innerhalb von nur zwei Monaten verzeichnete der Chatbot 100 Millionen Nutzer, ein beispielloses Wachstum, das die gesamte Branche veränderte und einen neuen KI-Wettlauf auslöste.

Seit 2025 steht Altman und OpenAI jedoch zunehmend in der Kritik, insbesondere wegen der Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium, das von Kritikern als "Kriegsministerium" bezeichnet wird. Diese Partnerschaft warf ethische Fragen zur Militarisierung von KI auf und führte zu Protesten innerhalb der Belegschaft. Altman räumte später ein, der Deal sei "definitiv überstürzt" gewesen und habe "keinen guten Eindruck" hinterlassen, betonte aber gleichzeitig die Notwendigkeit von Kooperationen zwischen Tech-Unternehmen und Regierungen.

OpenAI veröffentlichte Teile des Vertrags und verwies auf gesetzliche Beschränkungen bei Überwachung und autonomen Waffen. Trotz dieser Erklärungen blieb die Kontroverse bestehen und trug dazu bei, dass der Konkurrent Anthropic mit seinem Chatbot Claude zeitweise die App-Charts anführte - ein deutliches Zeichen für die wachsende öffentliche Sensibilität gegenüber KI-Ethik und die verwundbarkeit von Marktführern in einer schnelllebigen Branche





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