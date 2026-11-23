Im Silicon Valley trat Sam Altman entspannt bei Semafor auf, während Erzrivale Dario Amodei plant, in derselben Zeit an die Börse zu gehen. Altman dämpft die Hysterie um den von OpenAI geplanten Börsengang, weist auf Investorenüberangebot hin und warnt vor Kursschwankungen.

lehnt sich zurück und wirkt entspannt, wie eigentlich immer, wenn er auf der großen Bühne Platz nimmt. Am Montag vergangener Woche ist der Chef vonzu Gast bei einer Veranstaltung des US-Medienunternehmens Semafor im Silicon Valley.

Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos und Citi-Chefin Jane Fraser sind dabei. Nur einer fehlt: Dario Amodei. , Erzrivale von OpenAI, plant in denselben Stunden seinen Börsengang, Altman gibt sich betont gelassen.

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„Das ist kein Grund zur Sorge”, sagt er. Die Geldquellen für KI-Firmen dürften nicht versiegen: „Man könnte das letzte Jahr auch so zusammenfassen: dass es viel zu viel Nachfrage seitens der Investoren gab und nicht genug Angebot.

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“ Zugleich dämpft Altman die Begeisterung für den auf 2027 verschobenen Börsengang von OpenAI. „Es gibt echte Nachteile, an der Börse notiert zu sein“, sagt er, etwa „starke Kursschwankungen“. Als hätte er den weiteren Wochenverlauf vorausgesehen.am Donnerstag an die Börse geht, steigt die Aktie zunächst um 34 Prozent und beendet den Handelstag noch 17 Prozent im Plus. Doch am Freitag folgt der Rückschlag. Nvidia