Sam Asghari Defends Britney Spears' Artistic Freedom After Knife-Dancing Video Sparks Controversy

Sam Asghari, Britney Spears' ex-husband, spoke out in defense of his former wife's artistic expression after a video of her dancing with knives went viral. On Nick Viall's podcast, 'The Viall Files', Asghari praised Spears' talent and emphasized the importance of creative freedom, stating that he would never restrict her from sharing her content. He acknowledged the challenges they faced during their relationship, particularly the scrutiny surrounding Spears' conservatorship, but expressed his desire to be a stable presence in her life.

Kurz nachdem Sam Asghari (30) die Scheidung von Britney Spears (43) eingereicht hatte, sorgte die Pop-Sängerin mit einem Video, in dem sie zwei Messer beim Tanzen benutzt, für Schlagzeilen. Moderator Nick Viall (44) fragte in einer neuen Folge seines Podcast s 'The Viall Files' den Ex-Mann der Musikerin nach seiner Reaktion auf den umstrittenen Clip.

Das Model blieb neutral – aber er bemerkte, dass er seine Ex-Frau nie davon abgehalten habe, die Aufnahme zu teilen: 'Ich bin nicht der Typ, der sagt: Gib mir dein Handy, ich lasse dich nichts machen und hindere dich daran, deine eigenen Inhalte zu posten'. Er verlor kein böses Wort über Britney und erklärte liebevoll, wie wichtig ihm künstlerische Freiheit finde: 'Und vor allem, wenn du ein Künstler bist. Ich finde, dass sie eine geniale Künstlerin ist. Was in ihrem Kopf ist, ist Gold, und das hat sie zu der gemacht, die sie ist.' Im Gegensatz zu vielen Nutzern der sozialen Medien kritisiert Sam seine frühere Partnerin nicht und steht trotz der Scheidung hinter ihr. 'Wenn man also die Möglichkeit wegnimmt, sich künstlerisch auszudrücken, dann werde ich nicht derjenige sein, der jemanden davon abhält, zu posten, was immer er will. Vor allem, wenn man sich durch Tanz ausdrücken kann', stellte er während des Podcasts klar. Im Podcast erinnerte sich Sam auch an seine Beziehung mit Britney und die Herausforderungen des Alltags – insbesondere die Zeit während des Vormundschaftsdramas. 'Ich wollte der normale Teil ihres Lebens sein, weil ich glaube, dass sie das nie hatte', behauptete er rückblickend. Beide lernten sich 2016 beim Dreh von Britneys Musikvideo 'Slumber Party' kennen, wo die Chemie sofort stimmte. Das Paar war insgesamt sieben Jahre lang zusammen, davon ein Jahr verheiratet, bevor der 30-Jährige im August 2023 die Scheidung einreichte. Diese wurde schließlich im Mai 2024 vollzogen





