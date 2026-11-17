Sam Darnold soll am 29. November als Headliner zurückkehren, während Drew Lock die Backup-Rolle übernimmt. Die Seahawks kämpfen um die Division.

Sam Darnold wird als Start- Quarterback der Seattle Seahawks zurückkehren, sobald er seine Verletzungen vollständig überwunden hat. Head Coach Mike Macdonald hat die klare Strategie kommuniziert, dass Darnold die Führung im Team übernimmt, sobald die medizinischen Bedingungen erfüllt sind. Derzeit vertritt Drew Lock das Team erfolgreich in der Offensive, bis Darnolds Genesung abgeschlossen ist.

Macdonald garantiert Darnold Startplatz bei Genesung

Mike Macdonald hat gegenüber der Medienöffentlichkeit signalisiert, dass Sam Darnold die volle Garantie als Nummer eins erhält, sobald er das Feld betreten kann. Der 39-jährige Trainer äußerte sich am Montag optimistisch zur Genesung des Spielers, obwohl noch Hürden zu nehmen sind. Er verriet, dass er darauf hofft, Darnold in der kommenden Trainingswoche wieder voll einbinden zu können. Das nächste Spiel findet am 29. November im Rahmen des Thanksgiving-Spieltags statt, was den Zeitplan für Darnolds Rückkehr festlegt.

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Statistischer Vergleich: Lock brilliert, Darnold kämpft

Die Leistungen der beiden Quarterbacks unterscheiden sich in den vergangenen Wochen deutlich. Sam Darnold startete schwach in die Saison, nachdem er bereits in Woche eins früh verletzt das Feld verlassen musste. Nach sieben Einsätzen weist seine Statistik zehn Touchdowns und neun Interceptions aus, was für einen Starter problematisch sein kann. Im Gegensatz dazu führte Drew Lock das Team in den letzten beiden Spielen zu Siegen. In vier Einsätzen warf Lock sieben Touchdowns und hielt die Defensive der Gegner mit Null Interceptions in Schach.

Coach lobt Lock, fordert aber Darnold für den Erfolg

Mike Macdonald hat Drew Lock in der Radiosendung "Seattle Sports 710-AM" für seine phänomenalen Leistungen gelobt. Trotz dieses Lobes betonte der Trainer eindringlich, dass Sam Darnold weiterhin der etatmäßige Start-Quarterback ist. Macdonald zeigte sich überzeugt, dass das Team mit dem fiten Darnold wieder mehr Dynamik entwickeln wird. Er bezeichnete die aktuelle Situation an der Position als gesegnet, da man über drei hochkarätige Optionen verfügt, wozu auch Jalen Milroe zählt.

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Playoff-Hoffnungen und direkte Konfrontation mit den 49ers

Durch die jüngsten Siege hat sich die Bilanz der Seattle Seahawks wieder verbessert und liegt nun bei sechs Siegen und vier Niederlagen. Die sportliche Lage ist jedoch kritisch, da man derzeit nur auf Platz acht in der NFC-Konferenz steht. Die 49ers führen in der Division und sind zweieinhalb Spiele vor den Seahawks. Ein direktes Aufeinandertreffen mit San Francisco wird daher zu einem nahezu Pflichtsieg für die Seahawks, um noch realistische Chancen auf den nächsten Division-Titel zu haben.

Ausblick auf die Woche und medizinische Tests

Bis zum 29. November bleibt noch eine Woche Zeit, um Darnolds Verletzungen an Rippe und Quadrizeps zu heilen. Macdonald räumt ein, dass es noch einige Unsicherheiten gibt, die vor einer Freigabe geklärt werden müssen. Sollte sich Darnold in der Woche erholen und ins Training einsteigen, könnten die Seahawks ihre Offensive wieder auf den etablierten Star zurückführen, um die Playoff-Chancen zu festigen.