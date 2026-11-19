Sam Darnold soll nach seiner Verletzung zurückkehren. Coach Mike Macdonald bestätigt den Starter für die Seahawks, während Drew Lock die letzten Spiele dominierte.

Die Seattle Seahawks bereiten die Rückkehr von Quarterback Sam Darnold auf die NFL-Bühne vor. Head Coach Mike Macdonald hat bereits eine klare Starter-Garantie für Darnold ausgesprochen, sobald dessen Verletzungspause endet. Dieses wichtige Update gilt insbesondere für das anstehende Thanksgiving -Spiel am 29. November, das für das Franchise eine entscheidende Bedeutung hat.

Darnold Genesung und Training

Sam Darnold war bereits in Week 1 früh aus dem Spiel gefallen und hatte das folgende Match komplett verpasst. Nach seinen sieben Einsätzen weist die Statistik für ihn zehn Touchdowns und neun Interceptions aus. Die Verantwortlichen um Coach Mike Macdonald äußern sich optimistisch regarding seiner Genesung. Macdonald sagte laut "ESPN" am Montag, dass sie davon ausgehen, dass Darnold in der kommenden Woche voll mittrainieren und das Spiel absolvieren kann.

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Es bestehen jedoch noch Restzweifel seitens des Traineerteams. Macdonald wies darauf hin, dass es noch einige Hürden gibt, die der Quarterback überwinden muss, um einsatzfähig zu sein. Derzeit sei das noch nicht der Fall, aber die Entwicklung soll bis zum Spielbeginn entsprechend voranschreiten. Die Verantwortung für diese Einschätzung liegt allein bei den medizinischen und trainerseitigen Bewertungen des Clubs.

Leistungsübernahme durch Drew Lock

In der Zwischenzeit hat Backup Quarterback Drew Lock die Verantwortung übernommen und diese exzellent erfüllt. Darnold verpasste die jüngsten beiden Spiele aufgrund einer Rippen- und Quadrizeps-Verletzung. Während dieser Abwesenheit führte Lock das Team zu zwei Siegen und stabilisierte die Offense nachhaltig. Lock warf in diesen vier Partien sieben Touchdowns und bleibt weiterhin ohne einen Intercept (Pick).

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Coach Mike Macdonald lobte Drew Lock in der Radiosendung "Seattle Sports 710-AM" ausdrücklich für seine phänomenale Leistung. Der Head Coach betonte, dass Drew die Situation fantastisch gemeistert habe. Gleichzeitig machte er jedoch den Unterschied zwischen dem aktuellen Starter und dem Ersatzmann klar. Macdonald erklärte eindringlich: "Sam ist unser Quarterback."

Quarterback-Tiefe und Coaching

Macdonald fühlt sich mit der aktuellen Quarterback-Situation als "gesegnet". Er nimmt dabei auch Jalen Milroe mit ins Boot, um die Qualität des Kaders zu verdeutlichen. Der Coach betonte öffentlich, dass sie über drei wirklich gute Quarterbacks in ihren Reihen verfügten. Diese Tiefe soll dem Team helfen, mit den physischen Anforderungen der NFL-Saison umzugehen.

Coach Macdonald kündigte an, dass die Seahawks ins Rollen kommen würden, sobald Darnold wieder voll trainieren kann. Er könne es gar nicht abwarten, den Signal Caller wieder vollständig fit an seiner Seite zu wissen. Die Strategie des Teams konzentriert sich darauf, die Stabilität zu bewahren, während der Stammspieler seine Gesundheit wiedererlangt. Lock wird voraussichtlich bis zur Genesung von Darnold die Führung übernehmen.

Playoff-Chancen und Division-Konkurrenz

Die jüngsten beiden Siege haben die Bilanz der Seattle Seahawks wieder in ein positives Licht gerückt. Mit sechs Siegen und vier Niederlagen liegen die Seahawks derzeit zweiereinhalb Siege hinter den San Francisco 49ers. Diese Distanz in der Division macht jeden direkten Vergleich äußerst wichtig für die weiteren Playoff-Hoffnungen.

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Ein Erfolg im direkten Aufeinandertreffen der Teams ist fast verpflichtend, sollte der nächste Division-Titel gelingen wollen. Im Playoff Picture der NFC steht der Super-Bowl-Champion jedoch derzeit nur auf Platz acht. Diese Position würde bei der Vergabe der Postseason-Tickets voraussichtlich leer ausgehen. Die kommende Partie am 29. November gewinnt daher nicht nur sportliche, sondern auch strategische Bedeutung für die Saisonplanung.