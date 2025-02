Sam Dylan verabschiedet sich vom Reality-TV und träumt von Familie und eigener Show

Reality-TV-Star Sam Dylan plant, seinen Fokus von den Kameras zu seinem Familienleben zu richten. Er träumt von einer Tochter und einem Leben abseits des Showbiz, behält aber die Showbranche im Blick und möchte eine „trashy“ Show moderieren. Dylan äußert sich auch zu seiner Beziehung mit Rafi Rachek und seinen Zukunftsplänen.

Reality-TV-Star Sam Dylan (34) plant, sich in naher Zukunft von den Kameras zu distanzieren und sich voll und ganz auf sein Familienleben zu konzentrieren. Dylan erklärte in einem Interview, dass er sich in zehn Jahren nicht mehr vor der Kamera sehen könne und stattdessen Papa werden und eine Familie gründen möchte. Sein Traum: eine kleine Tochter, doch er könne sich nicht ganz von der Showbranche trennen. Dylan verrät, dass er einen Traum hegt: eine „trashy“ Show zu moderieren.

Dylan betont auch, dass er seinen Partner, Rafi Rachek (35) sehr vermisst und sich für ihre gemeinsame Zukunft neue Ziele setzt. Er wünscht sich mehr gemeinsame Erlebnisse, so zum Beispiel einen Urlaub auf den Malediven, auf dem er endlich seinen Heiratsantrag erhält. Das Paar ist seit 2019 zusammen, allerdings mit einigen Unterbrechungen. 2021 und 2022 trennte sich das Paar, konnte danach jedoch wieder zusammenfinden. Im Januar 2024 fanden sie zueinander zurück und beschreiben die Beziehung als neu und frisch. Nach den Trennungen gab es immer die Suche nach der großen Liebe, obwohl sie eigentlich schon längst gefunden hatten





