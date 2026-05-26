Sam Elliott: Western-Legende und mehr

Sam Elliott ist bekannt für seine Rolle als lebende Western-Legende. Er hat in über 100 Filmen und Serien mitgewirkt und ist seit sieben Dekaden erfolgreich. Elliott debütierte im Jahr 1967 in "Der Weg nach Westen" und spielte in verschiedenen Genres, darunter Horror, Western, Action und Komödien. Er spielte auch in Superheldenfilmen wie "Hulk" und war in "The Ranch" und "Yellowstone" zu sehen.

Sam Elliott gilt als lebende Western-Legende . Bereits den Anfang seiner Karriere markierte im Jahr 1967 ein klassischer Cowboyfilm. Bis heute bleibt er dieser Linie mit Auftritten in Serien wie "Landman" und dem "Yellowstone"-Spin-off "1883" treu.

Bevor er mit Schnauzbart und Hut die Prärie eroberte, sah der Schauspieler aber ganz anders aus. Samuel Pack Elliott wurde am 9. August 1944 in Sacramento (Kalifornien) geboren. Im Alter von 13 Jahren zog er mit seinen Eltern nach Portland und machte dort seinen High-School-Abschluss.

Nach einem abgebrochenen Studium an der University of Oregon besuchte er das Clark College in Vancouver (Washington) und spielte in einer Bühnenproduktion von "Guys and Dolls". 1967 nahm er sich diese Empfehlung zu Herzen und debütierte in "Der Weg nach Westen". Es folgte eine Vita, die über 100 Filme und Serien beinhaltet und seit sieben Dekaden andauert. Nach diversen kleineren Rollen in Film- und TV-Produktionen war Elliott 1972 in "Frösche" zu sehen – damals noch ohne seinen ikonischen Schnauzbart.

In dem Psycho-Horrorfilm spielt er den Fotografen Pickett Smith, der bei Familienfeierlichkeiten auf einer Insel miterlebt, wie sich die Natur zur Wehr setzt.1983 ergatterte Sam Elliott die Rolle des Chance McKenzie in "Kampf um Yellow Rose". Er war in allen 22 Episoden zu sehen. In "Road House" stand Sam Elliott im Jahr 1989 dem Türsteher James Dalton (Patrick Swayze) als Mentor Wade Garrett zur Seite. Dafür verabschiedete er sich vom Western-Look und präsentierte sich stattdessen mit langen Haaren.

Als Marshal von Tombstone ist Virgil Earp (Sam Elliott) bemüht, in der Stadt für Recht und Ordnung zu sorgen. Unterstützung erhält er dabei von seinen Brüdern Morgan (Bill Paxton) und Wyatt (Kurt Russell) sowie dessen Freund Doc Holiday (Val Kilmer). Obwohl "The Big Lebowski" Krimi-Komödie statt Western ist, mimt Sam Elliott erneut einen Cowboy. Als eine Art Erzählfigur, genannt The Stranger, ordnet er die Ereignisse rund um den Dude ein, der fälschlicherweise für den Millionär Lebowski (David Huddleston) gehalten wird.

Neben Horror, Western, Action und Komödien schreckt Sam Elliott auch vor dem Superhelden-Genre nicht zurück. In "Hulk" spielt er zwar nicht den großen grünen Hünen, dafür aber dessen Widersacher. Als Militärkommandant General Thaddeus Thunderbolt Ross will er Bruce Benners (Eric Bana) Alter Ego unter staatliche Kontrolle bringen. Die wohl längste Rolle in der Karriere von Sam Elliott markiert die des Beau Bennett in Netflix' "The Ranch".

Er stand für insgesamt 80 Episoden der Western-Sitcom vor der Kamera. Beaus Traditionsbewusstsein als alteingesessener Rancher sorgt zwischen ihm und seinen Söhnen Colt (Ashton Kutcher) und Rooster (Danny Masterson) für reichlich Konfliktpotenzial, das jedoch gleichzeitig zu irrwitzigen Situationen führt. Im "Yellowstone"-Prequel "1883" ist Sam Elliott als Captain Shea Brennan maßgeblich dafür verantwortlich, dass es Familie Dutton lebend bis nach Montana schafft.

Während er mit James Dutton (Tim McGraw) eine respektvolle, aber spannungsgeladene Partnerschaft aufbaut, will er europäische Auswander*innen durch den gefährlichen Westen in ein neues Leben führen. Mit "Landman" wohnt Sam Elliott dem nächsten Projekt von "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan bei. In der zweiten Staffel des Neo-Western-Dramas schlüpft er in die Rolle von T.L. , dem Vater von Tommy Norris (Billy Bob Thornton).

Die Figur hat familiäre Altlasten und lang schwelende Konflikte im Gepäck, die sowohl die Beziehung zu seinem Sohn als auch die Dynamik innerhalb des Ölunternehmens belasten und für neue Spannungen in der Handlung sorgen





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