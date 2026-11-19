Rob Gronkowski und Julian Edelman kritisieren scharf Sam Hartmans Teilnahme an der Bachelor-Show. Die beiden NFL-Legaten sehen die Prioritäten des Washington Commanders Spielers kritisch.

Der 27-jährige Quarterback Sam Hartman betritt mit der Teilnahme an der US-Datingshow " The Bachelor" ein völlig neues Kapitel in seiner Karriere, das nichts mehr mit dem Football-Feld zu tun hat. Die Ankündigung seiner Beteiligung sorgte für heftige Reaktionen in der Football-Gemeinschaft, insbesondere von zwei legendären Ex-Spielern, die die Entscheidung des Washington Commanders Akteurs als schwerwiegenden Fehler einstufen. Hartman war als Gast in der US-Morgensendung "Good Morning America" aufgetreten, um seine Teilnahme an der Reality-Show zu bewerben, was die Diskussionen mit zwei ehemaligen NFL-Superstars wie Rob Gronkowski und Julian Edelman direkt auslöste.

Kritik an Prioritäten in der NFL-Saison

Die beiden ehemaligen Stars der New England Patriots, die Seite an Seite mit Tom Brady spielten und bis heute enge Freundschaften pflegen, übten im gemeinsamen Podcast "The Gronk & Jules Show" harsche Kritik an der Timing-Strategie von Sam Hartman. Julian Edelman, heute 40 Jahre alt, zeigte deutliches Unverständnis darüber, dass ein Spieler mitten in der NFL-Saison öffentlich für eine Dating-Show wirbt. Edelman hinterfragte in der Sendung laut Berichten, warum eine solche Werbung zu diesem sensiblen Zeitpunkt erfolgen soll, und drückte seine Verwirrung über die fehlende Fokussierung auf die sportlichen Aufgaben aus. Die Frage, ob dies professionelles Handeln sei, stand im Zentrum der Debatte, die die beiden Influencer im Podcast führten.

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Rob Gronkowski, der aktuelle 37-Jährige, ging in seiner Argumentation noch einen Schritt weiter und betonte die negativen Auswirkungen auf das Teamklima. Er führte aus, dass Spieler, die sich in der aktuellen aktiven Kaderliste befinden und solche Ablenkungen dulden oder sogar vorantreiben, disziplinarisch zur Rede gestellt werden müssten. Gronkowski sprach davon, dass ein solcher Spieler im aktiven Kader "eine Ohrfeige verdient" hätte. Für den ehemaligen Tight End war die Botschaft klar: Die Prioritäten des Spielers schienen offensichtlich nicht auf dem richtigen Weg zu sein, und er hätte im Ernstfall den sofortigen Ausstieg aus dem Team gefordert, um die Integrität der Mannschaft zu wahren.

Unterschied zwischen aktiven Spielern und Practice Squad

Ein entscheidender Faktor in der Debatte war jedoch der aktuelle Status von Sam Hartman bei den Washington Commanders. Die beiden Kommentatoren erfuhren, dass der Quarterback nicht zur aktiven Kaderliste gehört, sondern sich derzeit im Practice Squad des Teams befindet. Dieser Umstand führte dazu, dass Gronkowski und Edelman ihre Positionen etwas mäßigen. Gronkowski gab zu, dass er diese Entscheidung dem 27-Jährigen durchgehen lassen würde, da er nicht zur Hauptmannschaft gehört, betonte jedoch, dass dies für aktive Spieler nicht gelten würde. Die Differenzierung zwischen Practice Squad und aktivem Kader spielte eine zentrale Rolle bei der Neujustierung der Kritikpunkte.

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Trotz der gemilderten Reaktion aufgrund des Practice-Squad-Status blieben die fundamentalen Bedenken hinsichtlich der professionellen Ausrichtung erhalten. Die beiden NFL-Veteranen diskutierten ausführlich darüber, wie Hartmans Entscheidung von seinen Teamkollegen wahrgenommen würde, falls er Teil des aktiven Aufgebots wäre. Edelman malte ein drastisches Szenario aus, in dem die Kabine einen solchen Spieler "umbringen" würde. Er erinnerte sich an die harten Zeiten während ihrer gemeinsamen Jahre bei den New England Patriots und stellte fest, dass ein Spieler, der sich solch einer Ablenkung hingibt, damals nicht überlebt hätte. Die Kultur im NFL-Kleiderschrank erfordertabsolute Priorisierung des Sports, was Hartman zwar nicht direkt trifft, aber im Geiste der Kritik bleibt.

Zukunftsausblick und Start der Dating-Show

Sam Hartman steht seit 2024 im Vertrag bei den Washington Commanders, hat jedoch in einem regulären NFL-Saisonspiel bis dato noch nicht auf dem Feld gestanden. Die Teilnahme an "The Bachelor" bietet ihm somit eine alternative Bühne im öffentlichen Leben, abseits der Football-Spitzenreiterrolle. Der Start seiner Staffel der US-Datingshow ist für den 21. März 2027 offiziell vorgesehen. Bis zu diesem Termin bleibt abzuwarten, wie sich seine Karriere zwischen Football und Reality-TV entwickeln wird, während die Diskussion über die Balance von Privatleben und Profisport in der NFL weiter anhält.