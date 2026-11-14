Washington Commanders Player Sam Hartman übernimmt 2024 die Rolle des Bachelor. ABC bestätigt die 30. Staffel mit Start am 21. März für den Sportler.

Der US-amerikanische Sender ABC hat offiziell bestätigt, dass der NFL-Spieler Sam Hartman die Hauptrolle in der 30. Staffel der Kult-Romantikshow "The Bachelor" übernehmen wird. Der 27-jährige Ersatz-Quarterback der Washington Commanders verteilt in der neuen Folge die begehrten Rosen an die Kandidatinnen. Die Premiere der Sendung ist für den 21. März festgelegt, wodurch Hartman den Sprung von der Football-Spielbank in den Mittelpunkt einer internationalen Unterhaltungsshow schafft. Es handelt sich um eine der am längsten laufenden Formatreihen im amerikanischen Fernsehen.

Unbekannter Quarterback übernimmt die Rose

Sam Hartman steht aktuell noch am Anfang seiner Profikarriere im professionellen Football. Bislang hat der Athlet keine einzige reguläre Partie in der NFL absolviert. Er ist derzeit lediglich als Mitglied des Practice Squads der Washington Commanders verankert, was bedeutet, dass er im Training trainiert, aber nicht im regulären Spielbetrieb eingesetzt wird. Trotzdem wählt die casting-Suchmachine der Produktionsfirma ihn als neuen Fächerträger für die Liebe aus, was seine Persönlichkeit und Ausstrahlung außerhalb des Sportfeldes unterstreicht.

Also read NFL: Commanders besiegen Giants nach skurrilem Hundegebell von Jameis Winston

Initiale Ablehnung und der Einfluss von Jesse Palmer

Die Anfrage der Produktionsgesellschaft stieß bei Hartman zunächst auf starken Widerstand. Seine erste Reaktion bestand darin, das Angebot rundweg abzulehnen. Ihm lagen die Konnotationen und das Image der bestehenden Show nicht, sodass er das Angebot als nicht passend für sein Profil ansah. Er zögerte erheblich, da er sich in romantischen Angelegenheiten eher als Anfänger betrachtete. Auf dem Sender ABC warb die Produktion hart für ihn, um ihn von der Teilnahme zu überzeugen.

Entscheidend für seine Wende war die Intervention des 48-jährigen Jesse Palmer, einem ehemaligen Quarterback der New York Giants. Palmer selbst war im Jahr 2004 bereits der Protagonist der Serie "The Bachelor" und kennt die Mechanismen der Show aus erster Hand. Er bot Hartman einen detaillierten Einblick in die Produktion an. Palmer erklärte ihm die Vorteile und die einzigartige Chance, die das Format bietet, und überzeugte ihn schließlich von der Sinnhaftigkeit der Teilnahme.

Advertisement

Sam Hartman fasste die Beratung später zusammen, indem er betonte, dass nur jemand, der seinen Verstand verliere, diese Gelegenheit nicht ergreifen würde. Er bezeichnete die Chance als die Möglichkeit, die Liebe seines Lebens zu finden. Diese Sichtweise teilten später weitere Ex-NFL-Spieler. Sowohl Colton Underwood als auch Clayton Echard und Mel Owens folgten Jesse Palmer in das "Bachelor"-Universum. Diese Entwicklung zeigt, dass die Football-Szene zunehmend Interesse an der Romantikshow zeigt und deren Starstatus nutzt.

Partnerprofil: Ehrgeiz und Wettbewerb statt traditioneller Rollen

Die Kandidatinnen, die sich um Sam Hartmans Herzen bewerben, müssen spezifische Eigenschaften mitbringen. Der 27-jährige Athlet legt großen Wert auf Ehrgeiz und Mitgefühl bei seiner potenziellen Partnerin. Er sucht eine Frau, die eigene Ziele verfolgt und diesen Ehrgeiz besitzt. Diese Eigenschaft ist für ihn entscheidend, da er sich von der Lebenspartnerschaft auch selbst antreiben und inspirieren lassen möchte. Ein Mangel an Ambitionen würde ihn nicht ansprechen.

Zusätzlich erwartet Hartman, dass die Kandidatinnen ihren eigenen Wettbewerbsgeist in die Show einbringen. Da er selbst vom Sport kommt, versteht er Dynamik und Konfrontation. Er möchte keine passive Begleiterin, sondern eine Partnerin, die auf Augenhöhe mithalten kann. Diese Anforderung unterscheidet sich von den oft passiveren Darstellungen in früheren Staffeln. Hartman macht deutlich, dass er eine gleichberechtigte BeziehungsWith sucht, die durch gegenseitigen Antrieb geprägt ist. Er scherzte zuvor im Interview mit "Good Morning America", dass er Schwierigkeiten hat, mit Frauen zu unterhalten, und fürchtete, dass dies mit steigendem Alter noch schwieriger werden könnte.

Die 30. Staffel von "The Bachelor" wird somit als eine besonders aktive und ambitionierte Version wahrgenommen, da der Hauptdarsteller selbst ein Sportler ist. Die Kombination aus seiner sportlichen Disziplin und den spezifischen Anforderungen an die Kandidatinnen schafft ein neues Dynamikprofil für die Sendung. Fans der Serie können ab dem 21. März beobachten, wie sich der Commanders-Ersatzquarterback in der Welt der Romantik behauptet und ob er die richtige Partnerin für sich findet. Die Produktion verspricht dabei eine spannende Mischung aus sportlicher Härte und emotionaler Öffnung.

Advertisement

Die Entscheidung, einen noch nicht in der NFL etablierten Spieler zu casten, ist ungewöhnlich, da die Show meist bereits bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Entertainment oder etablierten Sportarten verpflichtet. Sam Hartmans Hintergrund als unprotegerter Athlet fügt der Narrative eine Dimension der Unsicherheit hinzu. Zuschauer werden verfolgen, wie er mit der Aufmerksamkeit und den Anforderungen der Show umgeht. Die Rolle von Jesse Palmer als Mentor bleibt dabei ein zentraler Punkt der Inszenierung. Palmer hat bereits gezeigt, dass er seine Erfahrung nutzt, um neue Protagonisten vorzubereiten. Die Erwartungen an die Einschaltquoten sind hoch, da die Verbindung zwischen Sport und Reality-Television weiterhin an Popularität gewinnt. Sam Hartman tritt nun in die Fußstapfen seiner Vorgänger und versucht, sein eigenes Glück in der Liebe zu finden, während er parallel seine Football-Karriere vorantreiben will.