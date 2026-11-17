NFL-Star Sam Hartman wird im März 30. Bachelor. Seine Ex Lauren Blake Boultier nennt ihn langweilig, hofft aber auf seine Liebe. Details zum Casting und ihren Aussagen.

Der Sportjournalismus und die Unterhaltungsbranche überschneiden sich auf ungewöhnliche Weise, als NFL-Profi Sam Hartman offiziell als neuer Hauptdarsteller der US-Fernsehreihe " Der Bachelor" bestätigt wurde.

Der Sender ABC gab am Freitag bekannt, dass der 27-jährige Quarterback in der 30. Staffel der Kult-Kuppelshow die begehrten Rosen an die Bewerberinnen verteilen wird. Die Produktion startet am 21. März und wirft nun die Frage auf, ob der erfolgreiche Sportler bei den jungen Frauen auf große Resonanz stoßen wird.

Ex-Freundin Lauren Blake Boultier äußert Kritik

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Lauren Blake Boultier, die Ex-Freundin von Sam Hartman, äußert massive Zweifel an seiner Eignung für die Dating-Show. Das 31-jährige Model hatte sieben Monate lang eine Beziehung mit dem Football-Star, brach diese jedoch ab und spricht nun öffentlich über ihre Erfahrungen. Im Interview mit dem Portal TMZ charakterisiert sie ihren ehemaligen Partner als extrem uninteressant und vergleicht seine Persönlichkeit mit einem Spargel. Diese Metapher verdeutlicht ihre Aussage, dass er zwar gesund und gut für eine Partnerschaft sei, aber keineswegs die aufregende Komponente darstelle, die man sich auf der Speisekarte einer großen Liebesgeschichte wünsche.

Sam Hartmans Hobbys und Privatleben im Fokus

Die Kritik von Boultier zielt stark auf die vermeintliche Langeweile im Alltag des Sportlers ab. Ihr zufolge kreist das Leben von Sam Hartman fast ausschließlich um drei Hauptbereiche: Football, Angeln und die Familie. Selbst als seine Vorstellung von einem abenteuerlichen Wochenende gilt es, einfach einen neuen Angelplatz auszuprobieren. Diese Beschreibung unterstreicht den Eindruck, den sie vermittelt, dass ihm die spontane, wilde Art fehlt, die oft mit der Rolle des "Bachelors" assoziiert wird. Seine Routine wirkt statisch und vorhersehbar, was für die Dynamik einer Reality-TV-Sendung als hinderlich gelten könnte.

Perspektiven von Sam Hartman zur Show

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Unabhängig von den externen Bewertungen zeigt sich Sam Hartman selbst bescheiden und zugleich bereit für die Herausforderung. In der Sendung "Good Morning America" gestand er, dass er sowohl aufgeregt als auch sehr nervös sei. Er räumte ein, dass es für ihn bereits schwierig ist, Gespräche mit einer einzelnen Frau zu führen, was ihn mit Beginn seiner 30er-Jahre noch vor größere soziale Hürden stellen wird. Dennoch blickt er der Zukunft zuversichtlich entgegen, da er in der Rolle des "Bachelors" die Chance sieht, seine Kommunikationsfähigkeiten unter extremen Bedingungen zu testen.

Erwartungen an die künftige Partnerin

Bei der Suche nach seiner zukünftigen Partnerin hat Sam Hartman klare Vorstellungen, die über das rein Äußere hinausgehen. Nach seinen eigenen Angaben legt er besonderen Wert auf Ehrgeiz und Mitgefühl bei den Bewerberinnen. Die zukünftige Ehefrau soll eigene Ziele verfolgen, die ihn wiederum dazu antreiben, selbst besser zu werden. Darüber hinaus darf sportlicher Ehrgeiz in der Show nicht fehlen, da Hartman betont, dass seine Partnerin bereit sein muss, ihren eigenen Wettbewerbsgeist in das Beziehungsgeflecht einzubringen. Diese Forderung spiegelt seine eigene mentale Haltung wider.

Positive Aspekte und Zukunftswünsche

Trotz der scharfen Kritik an seiner Unterhaltungsqualität erkennt Lauren Blake Boultier positive Eigenschaften bei Sam Hartman an. Sie beschreibt ihn als familienorientiert, bodenständig und für die richtige Frau absolut als Ehemann geeignet. Diese Einschätzung trennt die Aspekte des Privatlebens von denen der öffentlichen Show. Für die Zukunft wünscht sie ihm nur das Beste und hofft, dass er in der ABC-Dating-Show die große Liebe findet. Dies geschieht, obwohl ihre eigene Beziehung nicht geklappt hat, was ihre Aussage als konstruktiv und nicht bloß bösartig erscheinen lässt.